Exclusiva | Goya Toledo desvela su secreto para lucir cuerpazo pasados los 50

La actriz Goya Toledo ha sido una de las invitadas estrella a la gala inaugural de la 24º edición del Festival de Málaga. A su paso por la alfombra roja del Gran Hotel Miramar 5* GL, ha concedido una entrevista exclusiva en la que ha contado la ilusión que le hace volver a participar en un certamen de cine, aunque no hay que bajar la guardia. “Creo que todos tenemos muchas ganas de recuperar la vida que teníamos, pero yo sigo diciendo que todos los que estamos aquí somos negativos, pero todavía el virus está ahí y todavía tenemos que seguir cuidándonos”. La artista canaria comentó que para superar el confinamiento se puso a trabajar. “He tenido muchas entrevistas por Zoom y he seguido un poco en activo, pero claro, no tiene nada que ver estar en un set rodando, pero el tema es que como todo el mundo estaba así, no había motivo para quejarse, sino para hacer todo lo que no has hecho cuando no has tenido tiempo. Para mí, lo más importante de esto ha sido que la familia esté bien, que todos tengamos salud, que yo creo que era lo básico”, explicó abiertamente.

Este verano no va a poder marcharse de vacaciones hasta agosto, tal y como ha contado al desvelar sus planes más inmediatos. “Tenemos una película que vamos a rodar el 14 de junio y estamos aquí presentándola”. Se trata de ‘La fortaleza’, una cinta dirigida por Chiqui Carabante y en la que va a intervenir junto a Fernando Tejero, Fernando Cayo, Manuel Zarzo y Carla Nieto, entre otros. Su rodaje se inicia en los próximos días en Extremadura, en localidades como Mérida, Palomas y Almendralejo, y se prolongará durante el mes de julio. El film cuenta como, tras la muerte de Arturo Viaplana, sus hijos asisten a la lectura del testamento con la esperanza de heredar su gran fortuna. Lo que no saben es que su difunto padre no ha elegido heredero, sino que ha ideado como última voluntad una especie de broma póstuma.

Goya, una de las mejores amigas de Penélope Cruz, es considerada como una de las actrices más atractivas del momento. Esto lo confirmó nuevamente en el Festival de Málaga, donde la vimos luciendo un espectacular mini vestido plateado de Isabel Marant, que combinó con joyas de oro blanco y brillantes de la firma Rabat. Según la protagonista de películas como `La caja 507´, su secreto para estar así de radiante “es genético, mi madre era igual. Entonces creo que heredé esos genes y bueno, también hacer deporte y cuidar mi alimentación, no siempre, pero creo que el deporte ayuda mucho”. Y es que el ejercicio físico es muy importante para Goya Toledo en su día a día. “No es que sea estricta, es que lo necesito, es como parte de mi energía”. Tanta actividad le permite lucir un aspecto envidiable, más allá de los 50, pues el próximo mes de septiembre celebrará sus 52 primaveras y lo hace en la flor de la vida, pues le sonríe la suerte en el amor y también en el trabajo.