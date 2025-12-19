El ex piloto Greg Biffle, su mujer y sus dos hijos mueren en un terrible accidente

Greg Biffle, el estadounidense que compitió en la Copa NASCAR y logró 19 victorias, ha fallecido en un terrible accidente de avioneta junto a su mujer y sus dos hijos pequeños. El deportista era una leyenda de talla internacional, así que esta noticia no ha tardado demasiado tiempo en dar la vuelta al mundo. Ha sido el youtuber Garrett Mitchell, uno de los grandes amigos de la familia, el que ha dado un paso adelante para emitir un comunicado anunciando lo sucedido.

En un primer momento había muchos rumores y los fans del ex piloto tenían esperanza de que todo fuese un bulo, pero desgraciadamente no ha sido así. «Lamentablemente, puedo confirmar que Greg Biffle, su esposa Cristina, su hija Emma y su hijo Ryder iban en ese avión», ha declarado Garrett Mitchell.

Greg Biffle con su familia. (Foto: Instagram)

Los Biffle se montaron en un Cessna C550 que se estrelló poco después de despegar, causando la muerte de todos los miembros del clan. Iban acompañados de tres personas más. Todos fueron atendidos de forma inmediata por el personal del Aeropuerto Regional de Statesville, Carolina del Norte, donde ocurrieron los hechos, pero por desgracia no pudieron hacer nada.

¿Qué ha sucedido?

La prensa local está informando de todo para que no se active ninguna teoría falsa. Según los periodistas que están cubriendo este suceso, la aeronave donde viajaba Biffle con su mujer y sus hijos tenía capacidad para siete personas, así que no se saltaron ninguna norma y no tendría por qué haber pasado nada. El problema es que hubo una anomalía técnica y tuvieron que realizar un aterrizaje de emergencia.

Greg Biffle con su familia. (Foto: Instagram)

Los expertos consideran que hubo un fallo mecánico en la Cessna C550, el vehículo que tenía que transportar a la familia Biffle. Ha sido un episodio muy escabroso porque las cámaras del aeropuerto han captado el momento exacto en el que la avioneta se cae y, del impacto, se convierte en una bola de fuego.

Los seguidores de Greg Biffle se han llevado las manos a la cabeza y ya están planeando un homenaje que tendrá lugar en los próximos días. Han puesto de manifiesto el importante papel que jugó en la Copa NASCAR y creen que se merece estar muy presente.

El lado personal del ex piloto

A pesar de que Greg Biffle es un referente para el mundo del deporte, también es conocido por su faceta personal. La primera vez que pasó por el altar fue para formalizar su relación con Nicole Lunders, su primera mujer. Se dieron el “sí, quiero” en 2007 y juntos tuvieron una hija llamada Emma, tristemente fallecida tras el accidente.

Muchos pensaban que Greg Biffle y Nicole Lunders eran un matrimonio perfecto, pero, como sucede en todas las parejas, tenían sus diferencias y decidieron que lo mejor para ambos era emprender aventuras distintas. De esta forma, se separaron y, con el paso del tiempo, Biffle volvió a encontrar el amor gracias a su actual mujer, Cristina Grossu. Se casaron en 2023 y fruto de esta historia de amor nació el pequeño Ryder. Sin duda, una bonita familia que se ha visto envuelta en una terrible tragedia.