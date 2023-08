El mensaje que Lourdes Montes ha recibido de Eva González demuestra cómo es su relación

Siempre se ha dicho que Eva González y Lourdes Montes estaban enfrentadas, que no tenían buena relación y que evitaban coincidir en las reuniones familiares, pero los últimos acontecimientos demuestran que todo son rumores sin fundamento. Eva nunca se ha pronunciado públicamente sobre este asunto, ha evitado la pregunta y este gesto ha generado todavía más dudas. ¿El motivo? La presentadora no quiere hablar de su vida privada, por eso huye de las polémicas.

El verano de Eva González está dando mucho de qué hablar. Está disfrutando de las playas de Cádiz y varios testigos aseguran que entre su grupo de amigos siempre está el mismo chico. Le han visto en una actitud muy cómplice con él, pero Eva todavía no se ha manifestado al respecto. Lo que sí ha hecho ha sido ponerse en contacto con Lourdes Montes a través de las redes sociales. La ex de Cayetano Rivera le ha puesto un mensaje que demuestra cómo es su verdadera relación.

Eva González en la Gala Top 100 Mujeres Líderes en España / Gtres

Lourdes Montes, mujer de Francisco Rivera, ha publicado una fotografía muy especial para ella. Aparece junto a su hija recién nacida, que hoy cumple 8 años y está de celebración. Ha aprovechado para escribir unas bonitas palabras que han llamado la atención de todos. «Hace 8 años del día más importante de mi vida. Gracias Carmen, te quiero infinito». Eva ha reaccionado, demostrando así que no tiene ningún problema con su antigua cuñada.

El bonito mensaje de Eva González

Lourdes Montes siempre ha sido bastante discreta, prefiere guardar las distancias y ella tampoco ha entrado en detalles sobre su relación con Eva González. También se ha llegado a decir que Francisco y Cayetano tenían muchas diferencias, diferencias que habrían ido separando a las cuñadas poco a poco. Supuestamente los hijos de Carmen Ordóñez no se llevan tan bien como parece. Sin embargo, este debate ha quedado en un segundo plano después del último movimiento de Eva González.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lourdes Montes (@lmontesoficial)

La presentadora ha demostrado que le tiene un enorme cariño a su antigua cuñada poniéndose en contacto con ella vía Instagram. Lourdes está celebrando un día importante por dos motivos: es el cumpleaños de su hija, pero también el aniversario de un acontecimiento que cambió su vida para siempre. Tal día como hoy, la abogada fue madre por primera vez. Por eso Eva le ha dicho: «Felicidades a las dos».

La verdadera relación de las excuñadas

Lourdes Montes en un photocall / Gtres

Lourdes Montes y Eva González nunca han querido hablar de su verdadera relación, pues ambas han pensado que lo mejor para callar los rumores era no alimentar la polémica. Lo que sí han hecho en alguna ocasión ha sido posar juntas en algún evento. El trato entre ellas, al menos de puertas para fuera, siempre ha sido cordial. No obstante, los rumores sobre su supuesta rivalidad no han desaparecido hasta ahora, gracias al mensaje de Eva.

La ex de Cayetano Rivera ha empezado una nueva etapa y la periodista Marisa Martín-Blázquez cree que podría estar ilusionada. No obstante, ha sido prudente al dar la información porque todavía no hay un material gráfico contundente que respalde esta teoría. «Yo ya no sé, fijaos lo que pasa, damos por bueno una cosa y luego tal. Solo digo que están juntos con un grupo de amigos, que sale ahí con una foto con él, se conocen desde hace tiempo y otra cosa es cómo evolucione esa amistad», declara en el programa Fiesta sobre el posible novio de González.