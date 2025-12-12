Esta es la infancia que vivió Fernando Alonso: "Mi padre nunca me abrazó"

Fernando Alonso está atravesando uno de los mejores momentos de su trayectoria personal. Una revista muy conocida ha anunciado que el famoso piloto de Fórmula 1 se convertirá en padre en 2026 junto a su pareja, la periodista Melissa Jiménez. Durante un tiempo, los enamorados intentaron mantenerse al margen de los medios, pero el entorno acabó confirmando el romance y, a juzgar por los últimos acontecimientos, podemos decir que avanza a pasos agigantados.

Melissa Jiménez mantuvo una relación con Marc Bartra, con quien tuvo tres hijos. Es decir, el bebé que llegará durante el próximo año ampliará la familia numerosa que formó en el pasado y pondrá el broche de oro a la bonita historia que está viviendo junto a Fernando Alonso. El deportista es uno de los rostros más queridos de nuestro país, por eso el público ha recibido la noticia con los brazos abiertos.

Melissa Jiménez en un photocall en Madrid. (Foto: Gtres)

Aquellos que le conocen, aseguran que Fernando Alonso es una persona completamente familiar. De hecho, a pesar de haberse convertido en una estrella, nunca se ha olvidado sus orígenes y siempre ha tenido presente a sus seres queridos. Estaba deseando tener descendencia y por fin ha cumplido su sueño, pero ¿cómo fue su infancia?

La infancia de Fernando Alonso

Fernando Alonso, galardonado con el Premio Príncipe de Asturias en 2005, es toda una institución y todo el mundo conoce su historia. Sus padres se llaman José Luis y Ana María y se esforzaron mucho para darle un buen futuro. Él está completamente agradecido, pero reconoce que su progenitor no era excesivamente cariñoso. Eso no quiere decir que hubiese problemas entre ellos o que no se llevasen bien, sólo que había ciertas barreras que tardaron tiempo en derribar.

El piloto dejó claro durante una entrevista en GQ que su padre «lo quería con toda su alma, pero nunca me abrazó, ni siquiera en dificultades». Esa falta de gestos físicos no supuso ningún obstáculo para ellos porque Alonso siempre tuvo en mente el esfuerzo que estaba haciendo su familia para ayudarle a cumplir sus sueños. «Se sacrificaron para ofrecerme una posibilidad. Soy consciente de todo lo que me dieron para que pudiera llegar a ser lo que soy hoy».

Fernando Alonso ateniendo a los medios / Gtres

Lo importante es que no sólo recibió el apoyo de su padre, sino que también adoraba a otros miembros del clan, por ejemplo a su abuelo. Cuando era niño, disfrutaba mucho con los juegos de magia que le hacía y con el paso del tiempo aprendió todos los trucos. «Hago juegos de magia para observar la sorpresa y la felicidad de las personas. Vuelven a ser niños, como yo lo era con mi abuelo», explica.

Un sueño cumplido

El destino ha querido que Fernando Alonso pueda repetir todo lo que vivió junto a su padre y su abuelo con sus propios hijos. Él mismo ha confirmado que es una persona muy familiar que disfruta mucho de los pequeños momentos.

«Me encanta pasar tiempo con los míos. En este momento de mi vida, pensé que ya tendría niños, pero me encuentro a los 42 años y no los tengo todavía», comenta al respecto.