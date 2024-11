Enrique Iglesias (casi) supera la fobia que le impidió estar en la boda de Tamara Falcó

Enrique Iglesias fue la gran ausencia de la boda de Tamara Falcó. Son hermanos y disfrutan de una relación estupenda, pero el cantante padece una fobia que le impide acudir a ciertos eventos. Esas fueron las explicaciones que dio la marquesa cuando le preguntaron sobre el tema. Reconoció que no entendía el argumento de Enrique, pero esto no supuso ninguna fricción. Ahora el tema vuelve a estar de actualidad porque el artista ha reaparecido en los Premios 40 Principales.

El intérprete de Despacito (casi) ha superado el miedo que le impidió ver a su hermana pasar por el altar. LOOK ha tenido acceso a una información importante. Enrique habló con los medios, atendió a la prensa y posó antes de que empezase el acto. Sin embargo, evitó entrar en detalles y apenas concedió entrevista, por eso explicamos que su problema no ha desaparecido al 100%.

Enrique Iglesias en los Premios 40 Principales. (Foto: Gtres)

En LOOK conocemos uno de los motivos por los que el hijo de Isabel Preysler ha aceptado estar en los Premios 40 Principales tras muchos años sin aparecer en público. Únicamente se ha limitado a cantar, pero no le gusta asistir a fiestas multitudinarias, ni siquiera cuando le otorgan algún galardón. No obstante, el evento musical citado anteriormente es distinto porque tenía un trasfondo solidario.

Los 40 Principales han puesto el foco en Valencia, uno de los puntos más azotados por la DANA. Han desarrollado una iniciativa solidaria para ayudar a las víctimas. Han puesto a la venta entradas simbólicas por un precio de 5 euros y todo lo que recauden irá directamente a las víctimas de la catástrofe.

El miedo de Enrique Iglesias

Enrique Iglesias ha logrado algo muy importante: brillar con luz propia. El artista es hijo de Julio Iglesias, el cantante más importante de nuestro país. Sin embargo, cuando se sube al escenario son pocos los que se acuerdan de sus apellidos. Es un cantante bastante completo capaz de movilizar a miles de personas, por eso a Tamara Falcó le ha costado entender su miedo.

«No entendí sus motivos, pero lo respeto. Aunque puede subirse a un escenario y cantar delante de 50.000 personas, Enrique es muy tímido… Además, me ha dicho mi hermana Ana que tenía un concierto en Los Ángeles», declaró la aristócrata cuando le preguntaron por la ausencia de Enrique en su boda.

Tamara Falcó en Madrid (Foto: Gtres)

Iglesias padece, según ha contado su familia, cierta fobia social que le hace sentirse profundamente incómodo en cierta situaciones. Su hermano Julio José ha confirmado esta información, así que hay que tener en cuenta el esfuerzo que ha hecho al trasladarse a Barcelona para participar en la celebración de Los 40 Principales.

Una vida hermética lejos de España

Enrique Iglesias en un espectáculo. (Foto: Gtres)

La fama de Enrique Iglesias ha alcanzado una repercusión internacional, tanto es así que llevaba un tiempo sin pisar España, al menos de forma pública. Vive en Estados Unidos y lleva una vida completamente discreta. Eso sí, sigue siendo una persona muy familiar, por eso su madre le visita con cierta frecuencia. Isabel Preysler viaja a Miami y se instala en la mansión de su hijo para recuperar el tiempo perdido cuando tiene un hueco en su agenda.

Iglesias ha sabido tocar la tecla que muchos artistas desean pulsar: la de la privacidad. A pesar de ser una estrella mundial, son pocos los datos que se conocen sobre su vida. De hecho consiguió casarse en secreto.