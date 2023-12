El testimonio de Ángel Cristo Jr. en De Viernes, el nuevo programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona para las noches de Telecinco que, producido por Producciones Mandarina, está dedicado a la crónica social de nuestro país con entrevistas exclusivas y tertulias; ha puesto sobre la mesa las relaciones y otros conflictos de las sagas familiares más conocidas en España, como la mala o nula relación de Isabel Pantoja con Kiko Rivera e Isa Pantoja, o la existente entre Julián Contreras con sus hermanos, o entre los Mohedano, Ortega y Jurado, entre otros.

Sobre éste último, precisamente, se ha pronunciado una de sus máximas protagonistas en el programa Espejo Público de Antena 3: Gloria Camila. La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano ha hablado del conflicto que, desde hace varios años, la mantiene alejada de su hermana, Rocío Carrasco. «Pienso que una cosa es que esté silenciado mediáticamente, pero no hay visos de tener ningún tipo de reconciliación a nivel privado. Es así, es una realidad. Han hecho ver que se hablan, pero creo que ahora misma no hay tan buena relación con todos», ha expuesto Pilar Vidal, colaboradora habitual del programa a los mandos de Susanna Griso haciendo referencia a la relación entre la familia Ortega y los distintos miembros de los Mohedano. «El resto de la familia sí hablamos, no es que lo aparentemos», ha respondido, tajante, Gloria Camila.

Gloria Camila en ‘Espejo Público’ / Antena 3

«De hecho, yo sí que he hecho llamadas y han sido denegadas. No se han cogido. Si no hay relación es por una parte. Lo he intentado mucho tiempo y hasta hace poco. Si yo llamo es por mí, no por la otra por mí», ha añadido para ahondar después en el que habría sido su enésimo intento por acercarse a Rocío Carrasco, nuevamente, sin éxito. «Antes de todas las movidas de la caja, del diario, etc., yo hice una llamada, pero al no obtener respuesta por privado, tuve que hacerlo por la parte legal. Antes de irme a la granja -Pesadilla en el paraíso-, también envié un mensaje el cual no fue contestado», ha contado. «Hice llamadas para hablar las cosas por las buenas, de tú a tú, sin necesidad de llegar a abogados o a juicios. Hay que hablar muchas cosas y no serían por teléfono. Yo di el paso de llamarla para poder hablar bien las cosas. Por mi parte siempre ha habido interés. Yo intento no aferrarme al pasado o a los errores que se hayan cometido».

Según desveló la primogénita de la más grande en En el nombre de Rocío, la relación entre ambas se dinamitó tras la gran discusión de Rocío con su hija, Rocío Flores, que provocó la marcha del hogar familiar de la segunda; y una llamada de auxilio de José Ortega Cano motivada por la gran preocupación del diestro por la difícil adolescencia también de Gloria Camila. «Después de que me ocurriera lo mío en julio (refiriéndose a su hija), Ortega me llamó por teléfono. Era una llamada de auxilio, de échame una mano porque Gloria estaba teniendo una adolescencia complicada», contó Carrasco que ante esto, no dudó en ayudar a su hermana y hablar «pacíficamente con ella» sin imaginar, claro, que, después, José Ortega Cano le iba a increpar por su actitud.