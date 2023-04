Fernando Sánchez Dragó ha fallecido este lunes 10 de abril a los 86 años, a consecuencia de un infarto. El escritor y periodista ha muerto en su residencia de Castilfrío de la Sierra, en Soria, donde se encontraba en los últimos días. Esta misma mañana, Sánchez Dragó compartía con sus seguidores en redes sociales -en las que solía ser muy activo- un selfie junto a su gato, subido sobre su cabeza.

A sus 86 años, el escritor ha tenido una vida intensa en todos los ámbitos. En la última etapa ha sido Emma Nogueiro la que ha estado a su lado. Sánchez Dragó y Nogueiro formaban un tándem inseparable, a pesar de la diferencia de edad entre ambos -57 años-. Los dos compartían su afición a la escritura y al mundo de los toros. Ha sido ella su mayor apoyo después de confirmarse su separación de Naoko, madre del menor de sus hijos, Akela.

En diciembre de 2021 se especuló con que el escritor tenía la intención de casarse con la joven, de la que se había declarado en varias ocasiones enamoradísimo. Sin embargo, él mismo desmintió la noticia a través de sus redes sociales: «Parece ser que circula por los sumideros del periodismo cotilla el bulo de que voy a casarme. Desmiento categóricamente esa falsedad que nunca se me ha pasado por la cabeza ni se me pasará, entre otras cosas porque ya estoy casado», comentó el escritor. La pareja lleva junta desde el año 2017.

En un encuentro en Marbella a finales de 2021, la propia Emma reconoció que antes de conocer al escritor le caía mal. Por su parte, Sánchez Dragó reveló cómo se habían conocido. «Ella vino a mi casa a hacerme una entrevista para un periódico. Yo ya estoy aburrido de que me pregunten siempre lo mismo. Los periodistas son muy aburridos a veces. Pero llegó ella y vi que, además de lista e inteligente, estaba muy buena. No me lo pensé dos veces accedí a la entrevista y aquí estamos cuatro años después», dijo el también periodista, que reconoció estar ‘enamorado hasta las trancas de Nogueiro’.

A sus 28 años, la última pareja de Fernando Sánchez Dragó es natural de Gijón y ha sido en los últimos años su mano derecha en todos los ámbitos. «A mí él antes de conocerle, me caía muy mal. Fui a la entrevista con un concepto de su persona, que no se correspondía para nada con el hombre maravilloso que es. Del que me he enamorado por entero», dijo la editora.

La relación entre Fernando Sánchez Dragó y Emma Nogueiro se hizo viral durante la etapa de confinamiento a consecuencia del coronavirus, cuando el escritor dio una entrevista en la que revelaba los detalles de su vida sexual: «Te doy mi palabra de honor, y una vez más me van a poner a parir y se me van a comer, y una vez más me remito al testimonio ajeno que yo, por ejemplo, con mi novia actual llega a tener 18, 20 o 22 orgasmos en una sesión de sexo», aseguró el escritor que no dudó en reclamar la atención de su pareja, que confirmó que era cierto.