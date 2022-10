La Compañía Nacional de Danza presentó este pasado lunes por la tarde su espectáculo en el Teatro Real de Madrid. Hasta allí se desplazaron Emilio Butragueño, la ministra Carmen Calvo, la concejala Andrea Levy, así como Javier Maroto. Todos ellos disfrutaron de una tarde de arte y en un escenario único. Especialmente sorprendente fue la asistencia del exjugador del Real Madrid. Pero nada es casualidad.

Butragueño no se quiso perder el estreno de la nueva propuesta del recinto puesto que uno de los grandes amores de su vida participa activamente. Se trata de su hija Natalia, bailarina de profesión y que forma parte del reparto. El Buitre acudió en solitario para ver el debut de su hija en este show sobre las tablas.

Emilio Butragueño siente un gran orgullo por su hija, que lleva más de una década formándose en el arte de la danza, disciplina que es su pasión desde bien pequeña. Desde septiembre de 2020 forma parte de la Compañía Nacional de Danza, bajo la dirección artística de Joaquín De Luz, pero antes de eso ha llevado a cabo varias experiencias. Algunas de ellas han sido en el extranjero lo cual le ha permitido formarse de lo lindo.

Natalia Butragueño se formó en Madrid, en la escuela de África Guzmán, antes de poner rumbo a Inglaterra para continuar con su formación en la Tring Park School for the Perfoming Arts del 2008 al 2013. El 2014 es un año bastante importante para ella ya que se produce su actuación con el English National Ballet en las producciones de El lago de los cisnes y Romeo y Julieta en el Royal Albert Hall de Londres. Así mismo participa en una producción de La Bayadère con el Royal Ballet Flanders. En septiembre de ese mismo año, se incorpora al Ballet de l’Opéra de Bordeaux. Suma y sigue.

Por si fuera poco, Natalia ha tenido el privilegio de participar en el desfile de Juan Duyos en la última edición de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, codeándose con lo más puntero del mundo de la moda.

Entre las funciones que ha representado la hija de Emilio Butragueño destacan las versiones realizadas por Charles Jude de El cascanueces, El lago de los cisnes, Romeo y Julieta, Coppélia, La bella durmiente (piedras preciosas), Giselle y Don Quijote, Suite en blanc e Icare de Serge Lifar, La Reina Muerta de Kader Belarbi, El Mesías y La Tempestad de Mauricio Wainrot, entre otros. También participa en las creaciones de Just before now de Xenia Wiest en 2016 y Bottom of my sea de Ludmila Komkova en 2019, según se puede leer en su ficha personal de la Compañía Nacional de Danza.

Cabe destacar que el nuevo espectáculo de la CND está dirigido por un equipo de prestigio, encabezado por Jiří Kylián, Nacho Duato, Sol León, Paul Lightfoot y Andrea Schermoly, que serán los coreógrafos que conformarán este nuevo programa. Con músicas e inspiraciones diversas, las recreaciones de los distintos momentos coreográficos constituirán el gran preludio de un programa, que culminará con la interpretación de Bella Figura. Esta creación de Jirí Kylián de 1995, convertida ya en una obra maestra, invita a una reflexión sobre el arte, mostrada como «un viaje en el tiempo, la luz y el espacio, en referencia a la ambigüedad de la estética, las representaciones escénicas y los sueños», tal y como se puede leer en su sitio web oficial.