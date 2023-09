Elena Tablada habla como nunca de su separación de Javier Ungría: «La espera es larga»

El proceso de divorcio que está atravesando Elena Tablada ha llamado la atención de todos, pues nadie esperaba que tuviera problemas con Javier Ungría. Se casaron en 2018 y todo iba bien hasta hace unos meses, cuando han empezado los rumores. Incluso se ha llegado a decir que la diseñadora de joyas contrató a un detective para reunir pruebas y conseguir el apoyo judicial que necesita. De momento tendrá que esperar, pues el juicio estaba previsto para principios de verano y se ha retrasado. Elena ha asistido a la Mercedes Benz Fashion Week para apoyar a una de sus grandes amigas y ha aprovechado para hablar del tema.

En un primer momento muchos pensaron que la separación entre Elena y Javier Ungría iba a ser tranquila, pero el paso del tiempo ha demostrado que no será así. El empresario está en el centro de la noticia, a pesar de que se mantiene en silencio. Ha trazado una buena estrategia que consiste en defenderse en los tribunales, por eso prefiere no hacer declaraciones sobre este tema. Sin embargo, Elena Tablada es uno de los rostros más cotizados de la crónica social y no ha tenido más remedio que dar ciertas explicaciones.

Elena Tablada en un desfile / GTRES

Los defensores de la diseñadora insisten en que hay muchas cosas que no han salido a la luz por prudencia, pero supuestamente Elena Tablada tiene muchos argumentos para pasar página cuanto antes. La ex de David Bisbal está centrada en sus nuevos proyectos y no quiere que este asunto le afecte más de la cuenta, pero reconoce que debe resolver varios problemas antes de pasar página de forma definitiva. Las últimas declaraciones que ha dado son muy significativas y es la primera vez que habla tan claro de este asunto.

Las palabras de Elena Tablada sobre su separación

Elena, antes de nada ha explicado que estaba en la Mercedes Benz Fashion Week para disfrutar porque es una gran amante de la moda. Pero ha tenido la generosidad de contestar a unas preguntas personales.

Javier Ungría en un photocall / Gtres

«Vengo a este desfile porque la diseñadora es muy amiga mía y siempre que puedo le ayudo, además a mí me encanta ver la moda, nuevos diseñadores y nuevos creadores. Yo también he diseñado ropa, me gradué de eso y luego me especialicé en joyas. Lo que pasa es que lo dejé, pero lo retomaré porque hay más tiempo que vida. No soy crítica en los desfiles porque yo creo que más que criticar hay que admirar», ha comentado delante de los micrófonos de la agencia GTRES.

La ex de Bisbal reconoce que está mejor, a pesar de que todavía le queda un camino largo por recorrer. «Una ruptura es un proceso, pero también es un renacer. Todavía necesito cerrar y atar unos cabos, pero bueno, sí, he renacido. Ahora mismo con el tema del divorcio estoy esperando. Tengo que acabar con esos temas legales para cerrar página y decir: capítulo nuevo. El juicio es en diciembre e intento afrontarlo con la mayor calma posible, aunque la espera es larga».

El juicio se ha retrasado

Elena Tablada y Javier Ungría en la playa / Gtres

Elena Tablada ya tendría que estar separada oficialmente de Javier. «Esto tendría que haberse acabado en junio, pero por razones x se retrasó y bueno, ahora lo afronto como puedo. Siempre lo digo, lo que el universo y Dios quiera para mí es lo que voy a aceptar. Lo voy a aceptar con la mejor de las actitudes», explica.

La diseñadora entiende que su ruptura haya sorprendido al público. «Yo tampoco me esperaba la separación. Javier tiene otra cara depende de con quién, pero ahora vamos a disfrutar de la moda y hablar de cosas más alegres», ha comentado intentando cambiar de tema. Después ha compartido en sus redes varios momentos que demuestran que ha disfrutado al máximo del desfile.