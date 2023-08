Han pasado 24 días desde que Daniel Sancho ingresó de forma provisional en la cárcel de Koh Samui tras entregarse como autor del asesinato de Edwin Arrieta. Desde entonces, la única visita que ha recibido ha sido la de su madre, Silvia Bronchalo. Hasta ahora, dichas visitas estaban siempre separadas por un cristal, donde madre e hijo se comunicaban a través de un teléfono sin poder abrazarse ni tocarse durante los escasos 15 minutos que disponían. No obstante, según ha trascendido, esto podría cambiar en un corto periodo de tiempo. Si su comportamiento continúa siendo responsable y tranquilo como hasta ahora, el hijo de Rodolfo Sancho podría reencontrarse con sus padres a través de un ‘vis a vis’ el próximo 30 de septiembre.

Dicho encuentro deberá solicitarlo previamente de forma online y serán las autoridades las que finalmente decidan si se lo conceden no. Así lo ha avanzado esta misma mañana Two Yupa en el programa Espejo Público, donde ha asegurado que si Daniel Sancho consigue reencontrarse con sus padres, disfrutará de dos horas en las que podrá incluso comer junto a ellos en una sala donde estarán presentes también otros presos. Esta situación hacía tres años que no se daba a causa del coronavirus, pero el centro penitenciario ha decidido obsequiar a todos los reclusos que tienen un buen comportamiento con un ‘vis a vis’ con alguien de su círculo más cercano. En el caso de Sancho, según el director del centro, sí que habría cumplido con las normas impuestas por la prisión, por lo que tiene altas posibilidades de conseguir que su petición se haga realidad.

Two Yupa hablando sobre el caso de Daniel Sancho en el programa ‘Espejo público’/ Atresmedia

Siguiendo lo aportado por el espacio televisivo señalado, el día decidido por la organización del centro sería inamovible (30 de septiembre) pero el acusado sí que podrá elegir entre los dos turnos que hay disponibles para este tipo de citas. El primero abarca la franja matinal, de 9 a 11 de la mañana. En cambio, el segundo, iría en un horario más centrado al mediodía, desde la 13:00 hasta las 15:00 de la tarde. Por otro lado, de acuerdo con lo aportado por Two Yupa, el día antes del esperado encuentro, el preso también puede solicitar, de forma online, la comida que quiere degustar junto a las personas que lo visitan.

Cabe destacar que durante el transcurso del ‘vis a vis’, las conversaciones que mantienen los presos con las personas que llegan del exterior no son vigiladas por las autoridades. Además, los visitantes también pueden acudir con algún regalo, el cual, a diferencia de la conversación, sí que son supervisados antes de entrar en el centro. Por otro lado, siguiendo las normas estipuladas, en el caso de que Silvia y Rodolfo acudan a la cárcel tailandesa donde está su hijo, deberán hacerlo cubiertos por una mascarilla, tal y como lo lleva haciendo esta primera desde el principio, al igual que la aportación de un test negativo antes de reencontrarse con el chef. Por ahora, Silvia Bronchalo continúa en el país asiático y, según apuntan varios medios, Rodolfo Sancho estaría moviendo todos sus hilos para poder viajar hasta Tailandia cuanto antes y apoyar a su hijo de una forma más cercana.