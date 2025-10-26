La divertida cita de Almeida y Teresa Urquijo: con kimono a juego durante una exhibición en Chamberí

Tres meses después del nacimiento de su primer y único hijo en común, José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo han disfrutado de un plan en pareja que no ha pasado desapercibido. El pasado sábado, 25 de octubre, el alcalde de Madrid y su esposa acudieron a la apertura de la exhibición de Casa Chamberí. Se trata de un evento único que, tal y como se explica desde su página web, «reúne algunos de los estudios más destacados de interiorismo, arquitectura, arte y diseño». Blanca Barrera-Caudra, conocida como Lady Aguacatte en la red o por ser íntima amiga de Sofía Palazuelo, ha sido la encargada de llevar a cabo este proyecto con el que ha transformado una casa clásica madrileña en un recorrido único por el diseño contemporáneo. Precisamente ha sido esta última la que ha sacado a la luz la visita del matrimonio mencionado, agradeciendo que hayan querido conocer en primera persona esta pequeña exhibición que estará abierta durante tres semanas.

«Gracias, queridos Teresa y Martínez-Almeida, por haber venido a conocer nuestro pequeño proyecto con tantísimo cariño. Fue un auténtico honor recibiros y saber que tenemos un alcalde que también valora y apoya los proyectos pequeños. El nuestro concreto, un proyecto construido con fe, ilusión y mucho tesón», escribía en Instagram junto a un carrusel de fotografías en el que posaban de lo más sonrientes tanto el político como su mujer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Blanche Budois (@aguacatte)

Pero más allá de la cercanía que parece que han transmitido con todo el equipo del proyecto, la vestimenta con la que disfrutaron Almeida y Teresa de esta cita cultural tampoco ha pasado desapercibida. Y es que lucieron unos coloridos kimonos de rayas a juego que, a su vez, es el uniforme corporativo con el que el equipo recibe a todos sus visitantes. Un gesto que deja entrever que la pareja estuvo en todo momento muy integrada con la dinámica de la exhibición, así como también resalta, una vez más, el apoyo que recibe la vida cultural de la capital por parte de Almeida.

Su etapa como padres primerizos

Así, aunque solo haya sido por unas horas, el gobernante madrileño y Teresa Urquijo consiguieron distraerse de sus responsabilidades tanto como padres primerizos como profesionales. Al mismo tiempo, disfrutaron de un plan en pareja que ha vuelto a poner de manifiesto la complicidad que existe entre ellos y el buen momento por el que atraviesan.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jose Luis Martínez-Almeida (@martinez_almeida_)

Fue el pasado mes de julio cuando dieron la bienvenida a Lucas, su primer hijo en común y, desde entonces, sus vidas giran en torno al pequeño. Una etapa que Almeida ha confesado que está afrontando de la mejor de las maneras. De hecho, en una reciente entrevista concedida a Ana Rosa Quintana, aseguró que para él «era maravilloso poder llegar a casa y ver a su hijo y estar más tiempo en familia». «No me imaginaba que iba a estar tan con la baba caída», añadía. Por su parte, Teresa Urquijo continúa manteniéndose en un perfil bajo de cara a los medios, a pesar de estar casada con uno de los hombres que más expectación genera en la crónica social de nuestro país.