Diamante y gafas de Chanel: los consejos de Georgina Rodríguez para hacer la mejor tortilla de patata

Si por algo se caracteriza Georgina Rodríguez es por su sinceridad y naturalidad ante las cámaras. Y es que más allá de saber comportarse cuando sus compromisos profesionales lo requieren, la influencer se ha desnudado, personalmente hablando, durante su propio documental de Netflix, donde cuenta con pelos y señales cómo es su día a día siendo la pareja de uno de los futbolistas más reconocidos del planeta. Pero esto no es todo. En las últimas horas se ha lanzado al mundo de la cocina demostrando que es una mujer todoterreno y, delante de sus más de 64 millones de seguidores de Instagram, ha compartido sus consejos más exclusivos para cocinar la mejor tortilla de patata.

«Hola, queridos. Voy a preparar una tortilla de patata y os voy a regalar mi receta», comenzaba a decir. Continuaba enseñando los ingredientes que se necesitaban y, al señalar los pasos del procedimiento, compartía con sus followers el primer ‘gio consejo’: «Después de cortar las patatas vamos a pasar a la cebolla. Y os sugiero que os pongáis las gafas de sol para evitar muchas lágrimas», decía con un tono de humor. Sin embargo, minutos después, se lamentaba al ver que no funcionaba su truco: «¡Vaya! Ni unas gafas de Chanel lo evitan», expresaba mientras se secaba las lágrimas. Además, consciente de que hay quienes prefieren la tortilla con cebolla y otros sin ella, la de Jaca aseguraba que en su casa son completamente «team cebolla».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

A pesar de afirmar que no suele cocinar y que prefiere comer, Georgina se mostró en todo momento orgullosa de sus habilidades para hacer tortillas, e incluso calificó su receta como una de las mejores que ha probado, junto con la de su madre: «Está espectacular, que pena de que no la podáis probar», decía. Sin embargo, la preparación no salió del todo bien, ya que en un momento del video se vio obligada a pedir ayuda para dar la vuelta a la tortilla en la sartén, lo que le dio un toque de realidad y humor al post.

Como no podía ser de otra manera, el video se ha vuelto viral no solo por la receta sino también por su estilo único. Y es que Georgina ha lucido un atuendo elegante combinado con una diadema y unos accesorios de lujo que no han pasado desapercibidos, incluidas las gafas de sol de la marca Chanel mencionadas anteriormente. Al difundirse de una manera tan rápida por la red, la nueva faceta de la pareja del futbolista frente a los fogones ha generado todo tipo de reacciones, y es que mientras que algunos consideran que el resultado no es impresionante, otros han preferido resaltar las habilidades culinarias de la misma.

Georgina Rodríguez en un partido de fútbol en Riad. (Foto: Gtres)

«Se nota que es la primera vez que la haces», «Tú sí que sabes entretener a la gente dentro y fuera de casa», «No puedo amarla más», «Guárdame un tupper», «Más recetas así, Gio», «Qué grande eres», escribían algunos de los internautas. Entre los comentarios, también destacaban el nombre de varios rostros conocidos como el de Paula Echevarría, Eva Longoria o Natalia Osona.