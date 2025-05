El Mutua Madrid Open, que se celebra cada año en la Caja Mágica, comenzó el pasado 21 de abril. Durante su celebración se han congregado en el espacio madrileño muchos rostros conocidos que no han querido perderse la cita deportiva, que durará hasta el 4 de mayo. Uno de los grupos que ha acaparado los objetivos de los medios entre los palcos ha sido el formado por los compañeros de la última edición de El Desafío. Compartiendo este torneo de tenis se encontraban Victoria Federica, Genoveva Casanova, Laura Escanes y Susi Caramelo junto al productor del formato, Jorge Ventosa.

A pesar de estar muy cerca, Victoria Federica y Laura Escanes han compartido el enfrentamiento de tenis con otras personas. La influencer catalana ha aprovechado para pasar una jornada de deporte junto a su reciente nuevo amor, Joan Verdú. Por su parte, Victoria Federica ha estado sentada junto a Borja Moreno, un joven empresario con el que se la vincula desde hace ya varios meses. Muy cerca se encontraba Genoveva Casanova, una de las grandes amigas que ha hecho durante su experiencia en Antena 3.

Concursantes de El desafío viendo el tenis. (Foto: Gtres)

Victoria Federica consolida su noviazgo

Hace ya varios meses que el nombre de Borja Moreno suena con fuerza como el elegido por la hija de la infanta Elena para comenzar una relación de novios. La pareja, que ya ha pasado su primera Semana Santa en Marbella, ha reaparecido en el Abierto de tenis de la Comunidad de Madrid. En las imágenes captadas por la agencia Gtres, hemos podido verlos en actitud cariñosa, intercambiando risas y confidencias de una forma muy natural, e incluso han compartido conversaciones privadas al oído.

Victoria Federica y Borja Moreno. (Foto: Gtres)

Borja Moreno es un joven empresario de la restauración que trabaja desde hace ya varios años como director de relaciones públicas de Trocadero. Un grupo que posee locales en diversos puntos de la costa andaluza: Marbella, Sotogrande y Tarifa. También ha hecho algunos trabajos como DJ dentro de estos locales, como el Commodore, situado en la Plaza de la República de Argentina, en el distrito de Chamartín de la ciudad de Madrid.

El nuevo amor de Laura Escanes

Laura Escanes ha confesado lo que ya se llevaba meses sospechando. Tiene un nuevo amor. Se trata del deportista de élite Joan Verdú con el que ha hecho ya diversos planes. La influencer y el esquiador han oficializado su relación a través de las redes sociales con un emotivo video. En él podemos verlos cantando una romántica canción y besándose totalmente compenetrados. Escanes ha acompañado la publicación con una frase de amor: «Cómo no te voy a cuidar, si haces que me quiera quedar». Una fotografía que no han compartido en común, pero en la que sí aparece etiquetado el atleta olímpico.

Algunos asistentes al Mutua Madrid Open. (Foto: Gtres)

Otros famosos que no han querido perderse la disputa han sido el alcalde de la Comunidad de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto a su mujer, Teresa Urquijo, que se encuentra en avanzado estado de gestación, Feliciano López y su esposa, Sandra Gago, o la actriz Marta Hazas junto a Javier Veiga.