El detalle de Isabel Pantoja que ha pasado desapercibido

Isabel Pantoja ha vuelto a los platós de televisión. Tras meses encerrada a ‘cal y canto’ en Cantora debido a la brutal guerra mediática en la que se ha visto envuelta debido a las confesiones de Kiko Rivera, la artista ha retomado su agenda profesional. Y lo ha hecho de la mano de un nuevo talent musical, ‘Top Star: ¿cuánto vale tu voz?’. Formato en el que comparte mesa con Risto Mejide y Danna Paola. Ya durante la presentación, avisó que ella iba a hablar de asuntos de trabajo, dejando claro que no iba a dar ningún tipo de declaración sobre su hijo. Sin embargo, y dejando todo este entramado familiar a un lado, hay algo que ha llamado especial atención sobre el nuevo cambio de imagen de la tonadillera, que además ha reaparecido algo más delgada.

La intérprete de ‘Marinero de Luces’ siempre ha apostado por estilismos modernos y actuales, pero es cierto que, en la segunda entrega del citado programa, se ha atrevido con un look mucho más llamativo. Para la especial ocasión, Isabel Pantoja se ha decantado por un elegante bodi con estampado Baroque de Versace en tonos negros y dorados. Sin duda, uno de los print más conocidos de la firma italiana. Una pieza que cuesta en su página web 230 euros y que ha dado un giro a la imagen de la artista.

Ha combinado esta prenda con una falda de tubo en color negro y unas sandalias de tacón que han estilizado su figura. En cuanto al cabello, ha lucido un semirecogido romántico que ha dejado unos mechones caer por su rostro, dándole así un toque informal al conjunto. Por otro lado, la cantante ha optado por prescindir de collares y joyas y tan solo ha llevado unos pendientes dorados.

Este cambio de estilismo ha destacado, ya que en la primera entrega del espacio que fue emitido el pasado 7 de mayo, la madre de Kiko Rivera se decantó por un vestido de gala repleto de lentejuelas en un tono azul noche. Aquella vez, la artista lució el cabello todo hacia atrás con un efecto mojado de lo más moderno y un make up con el que resaltó su mirada.

Primeras palabras de Isabel Pantoja tras su vuelta al trabajo

Por otro lado, Isabel Pantoja confesó en la presentación de ‘Top Star: ¿cuánto vale tu voz?’ que está feliz porque tanto ella como las personas de su entorno «tienen salud». «Estoy feliz porque he vuelto a trabajar con una gente maravillosa, que me cuidan, me miman y me dan todo el calor que necesito. Ha sido un año duro, pero ya estoy aquí y feliz. Me he sentido muy bien, gracias a Dios, con salud. Ha sido un año difícil, duro, extraño, fatídico para millones de personas y dentro de esas personas también estaba yo. Volver a ver los focos hacia mi persona ha sido iluminarme de nuevo, iluminar mi alma, mi corazón… Estar al lado de Danna, Jesús, Risto ha sido fantástico, y está siendo un programa de lujo», relató.