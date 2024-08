Albert Rivera ha compartido en su perfil de Instagram, donde reúne más de doscientos mil seguidores, una conmovedora carta con la que ha recordado a su padre, fallecido en agosto de 2023 de manera repentina a los 71 años de edad.

«Te llevo conmigo siempre… me he acordado de ti casi los 365 días de este año, desde que te marchaste…», ha comenzado diciendo el ex político en un texto cargado de sentimiento.