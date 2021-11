David Muñoz se ha convertido en uno de los grandes nombres de la cocina contemporánea no solo en nuestro país sino en el mundo. La temática irreverente de su cocina, su cercanía a través de las redes sociales y ser el marido de Cristina Pedroche han convertido a este chef en un personaje de lo más popular más allá de los fogones, y en su última entrevista el cocinero se ha dejado conocer un poco más.

Ha sido en el programa Play Gastro de la Cadena SER donde el dueño del universo Diverxo ha confesado sus fobias a la hora de cocinar, revelando por primera vez las únicas dos cosas que no puede soportar en la cocina. En un principio Dabiz aseguró que “los pimientos verdes fritos” son lo único que no come, aunque quiso puntualizar que la variedad de Padrón no entra dentro de esta fobia, y que sí disfruta con este tradicional plato gallego. El cocinero terminó por reconocer que es capaz de comer los pimientos verdes italianos, y cambió de ingrediente de manera radical para señalar lo que de verdad, no se metería jamás en la boca. “El pimiento me lo puedo llegar a comer, pero lo que no soporto son las pasas. ¡De verdad! No puedo…”.

Dejando las risas a un lado, y con la sinceridad que le caracteriza, el cocinero habló sin tapujos de la crisis que ha vivido junto a tantísimos hosteleros debido a la COVID-19. Muñoz se sabe afortunado, pero también ha pasado una etapa convulsa que, a pesar de haber superado, continúa coleando. Consciente de el esfuerzo que por parte de todo su equipo se ha hecho para no parar las máquinas, el chef ahora tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales de sus empleados. “Yo quiero que la gente que trabaja conmigo trabaje cada vez más a gusto. El ritmo de trabajo en la élite siempre va a ser alto, pero eso no significa que la gente no tenga vida”. Con esta premisa por bandera, David ha anunciado que el coste del menú de DiverXO aumentará en las próximas semanas: “Hemos hecho cuentas para saber cuánto cuesta este DiverXO siendo sostenible a nivel humano y en enero ya te digo que subimos bastante el menú”.

A pesar del cierre de su restaurante de Londres y de los incendios que pusieron en jaque su estabilidad como empresario, David y Cristina encontraron en la pandemia de coronavirus la manera de reinventarse, y el nacimiento de GoXO es fruto de esta etapa. Comida a domicilio tan original como todas sus recetas a un precio asequible. Un negocio que nació en Madrid y comenzó dando un servicio bastante limitado y que a fecha de hoy ya se ha extendido hasta Barcelona, donde han abierto su propio restaurante para fans del GoXismo Ilustrado, como ellos le llaman.