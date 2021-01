No hay nada que más nos guste que la noticia de un embarazo o un nacimiento, especialmente cuando se dan coincidiendo con los primeros días del nuevo año. Pero no todos los deseos se cumplen, y lo que podría haber sido una ‘carambola’ del destino se ha quedado en meras especulaciones. Y es que hace solo una semana saltaron todas las alarmas cuando, los más avispados, vieron unos patucos estratégicamente colocados en la felicitación navideña de David Bustamante. Unos pequeños zapatitos de bebé que dieron pie a pensar que el cantante podría estar esperando su primer hijo en común con su pareja, la bailarina Yana Olina. Podría haber sido la noticia del momento, Bustamante y su ex Paula Echevarría ampliando la familia después de haber rehecho su vida, pero de momento la única que está de enhorabuena es la actriz asturiana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Bustamante (@davibusta)

Aunque sí va a haber niño en casa de los Bustamante como así ha confirmado el extriunfito: «La que está embarazada es mi cuñada, voy a ser tío, no padre». Una alegría que ha llegado en un momento muy especial como son las Navidades. La ‘culpable’ del atrezzo que hizo despertar las alarmas no fue otra que su madre, Ada. Como abuela orgullosa, y aunque el pequeño no ha nacido aún, no quiso que faltara un detalle para el bebé y de ahí que los patucos estuvieran bajo el árbol y cerca de un Belén. Y por si acaso hay dudas, el intérprete de ‘Cobarde’ no tiene pensado en tener un niño con Yana. Están bien así, disfrutando de su relación después de dos años de amor: «Estoy encantado de la vida», ha dicho el cantante.

Ha pasado las Navidades en su tierra natal, San Vicente de la Barquera, junto a su novia, su familia y su hija Daniella, que ha estado con él la parte de las vacaciones que le correspondía. A pesar de haberse reunido de nuevo con su familia en estas fechas tan especiales, Bustamante ha seguido a rajatabla la dieta que está siguiendo, con la que antes de Navidad ya había perdido varios kilos. Está tan concienciado que no ha engordado ni un gramo en estos días. Férrea disciplina la del artista, que también ha retomado su pasión por el deporte practicando distintas modalidades, entre ellas el tenis y el golf, y por supuesto, el gimnasio. Él mismo comparte algunas de sus rutinas de ejercicio con sus followers, que no dejan de animarle y enviarle todo su cariño para que consiga su objetivo, algo que no deja de agradecerles.

Se está cuidando al máximo. No solo por salud, que también. David confesaba hace menos de un mes que su relación con la comida a lo largo de su vida no ha sido precisamente sana. Lo ha pasado mal y ahora que ha recuperado la estabilidad y que está preparando nuevo disco, quiere dar todo de sí y eso incluye voz e imagen. Bustamante celebra 20 años sobre los escenarios y este aniversario tan especial lo va a festejar por todo lo alto.

Fue uno de los ‘triunfitos’ de la primera edición del talent musical que supuso un auténtico bombazo en el mundo de la televisión. Cántabro, albañil y siendo cantante amateur, sus lágrimas y sus interpretaciones en el escenario de ‘Operación Triunfo’ le hicieron ganarse el cariño de sus compañeros, de sus profesores y del público. ‘Busta’ fue el primero en subirse al escenario en la gala inaugural del programa y terminó el concurso siendo el tercer finalista detrás de David Bisbal y Rosa López, la flamante ganadora de ‘OT 1’. Su carrera subió como la espuma encadenando un éxito tras otro y llenando estadios de España y Latinoamérica. Con diez discos en el mercado, ha sabido reinventarse y su carisma y su cercanía le han llevado a ser uno de los coaches de ‘La Voz’.