Desde finales de 2022, la vida de Dani Martín ha estado envuelta en un gran misterio. El cantante anunció su retirada temporal de los escenarios y, desde entonces, no ha vuelto a lanzar ningún single nuevo: «Nos vemos en unos años, sed felices», escribía. Sin embargo, sorprendiendo a propios y extraños, el intérprete de Mi lamento ha regresado inesperadamente este lunes con un tema compartido en las redes sociales cuyo nombre hace referencia a una popular actriz del país: Ester Expósito: «Ester Expósito, suena la ‘Foto’ del Canto y te has puesto a bailar. Mi nueva canción ya fuera en todos los lados», escribía en su perfil oficial de Instagram.

La canción, que no tiene ni 24 horas de vida, ya ha alcanzado los 72.794 visualizaciones en Youtube, las cuales no dejan de incrementarse, posicionándose dentro de las tendencias de música más escuchadas de la plataforma mencionada. El estilo que ha utilizado el artista recuerda mucho a sus exitosos inicios de su trayectoria, por lo que ha traído muy buenos recuerdos a los fans incondicionales del madrileño. Sin embargo, la letra del tema ha abierto un gran debate, y es que hay quienes dudan de si su principal mensaje se basa en confesar sus sentimientos hacia una de las protagonistas de la serie Élite.

«Espérate y pellízcame, que he visto a Ester Expósito», «Que no la conozco en persona y me tiene muy loco», «La miro a ver si me mira y pasa de todo», «Ester Expósito por qué no me miras si la escribí por nosotros», son solo algunos de los versos que han generado un sinfín de opiniones sobre el significado que tendrían los constantes halagos de Martín hacia la actriz durante los tres minutos que dura la canción.

La reacción de Ester Expósito

Por el momento Dani Martin no se ha pronunciado sobre sus intenciones con el tema, pero la que sí que ha alzado la voz sobre este inesperado lanzamiento, como clara protagonista de estos nuevos versos, ha sido Ester Expósito: «Tus canciones me marcaron y acompañaron en tantos momentos desde hace tanto tiempo que me hace mucha ilusión que vuelvas a sacar música y formar parte de ella. Feliz día y feliz lanzamiento. Te admiro», escribía en sus redes.

Regalo inesperado de cumpleaños

Este lunes no era un día cualquiera para Dani Martín, ya que cumplía 47 años. Como autoregalo, ha decidido sorprender a sus seguidores lanzando su primera canción después de su comentada retirada temporal. Es por ello por lo que, en los comentarios registrados en la publicación, muchos rostros conocidos y gran parte de sus fans han aprovechado para escribirle una doble felicitación: por su cumpleaños y por su regreso a la música. «Muchas felicidades, pero la sorpresa nos las has dado a nosotros», «Feliz cumpleaños y enhorabuena por el temazo», «Madre mía te pasas el juego una y otra vez sin parar. Felicidades», escribían algunos internautas.