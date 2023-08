Crys Dyaz, Vikika Costa y MLtrainer: los entrenadores que dan forma a los cuerpazos de los famosos

El verano ya está aquí y nuestros famoso se han dejado ver en las mejores playas, siempre luciendo un cuerpo perfecto y un bañador ideal. Pero, ¿qué han pasado hasta llegar a este momento? Los rostros más destacados de la crónica social, como por ejemplo Victoria Federica, confían en los mejores para entrenar durante todo el año y así presumir en los meses estivales. La sobrina del rey confía en Miguel Lordán, un entrenador que gracias a la repercusión que le ha dado su trabajo con Vic se ha convertido en una estrella de las redes sociales.

«Miguel Lordán es un tío muy hiperactivo, nervioso y que ha hecho deporte toda la vida. Llevo desde los 14 años entrenando, competí en halterofilia, he hecho judo y fútbol. Me gusta cuidarme, aunque no soy mucho de dieta», desveló el citado profesional durante una de sus entrevistas. Lo más sorprendente es que Victoria Federica no es la única que se ha puesto en sus manos. Ha tenido clientas muy conocidas, como por ejemplo Alejandra Onieva.

Gracias a esto ha podido cambiar de vida. Él mismo ha narrado cómo fue el camino que le llevó a convertirse en el entrenador de las famosas. «Me puse en contacto con Verónica Hidalgo, Mónica Pont y Lidia Torrent, que todavía es mi clienta. Yo soy de Barbastro, Huesca, y comencé a venir a Madrid para darles clases, pero después volvía a mi pueblo, pues seguía teniendo allí mis gimnasios. Sin embargo, llegó un momento en el que empecé a tener mucha gente, vendí todo lo que tenía allí y me vine a Madrid».

Crys Dyaz, especialista en influencers

Si Victoria Federica a elegido a Miguel Lordán, María Pombo y otras influencers de éxito se han decantado por Crys Dyaz. Esta profesional ha entrenado a rostros tan influyentes como Laura Matamoros. Gracias a la repercusión que está tenido ha logrado montar su propio centro, donde ofrece varios servicios y tratamientos.

María Pombo contactó con ella para hacer ejercicio durante el embarazo y lo mismo hizo Laura Matamoros. Después vinieron otras muchas celebridades que han ayudado a convertir a Crys Dyaz en una estrella. Ha trabajado con Ana Peleteiro y María Fernández-Rubíes. Su buena fama le precede, por eso cada vez tiene una cartera de clientes más extensa.

Antes de trabajar con Crys, María Pombo confió en Pedro Bianco, quien es muy conocido porque también hace entrenamientos con niños. No solo eso, también ejerce de quiropráctico y de rehabilitador.

El golpe de suerte de Vikika Costa

Vikika Costa posando / GTRES

En estos momentos Vikika Costa es una de las entrenadoras más famosas de la red, pero ¿cómo empezó todo? Cristina Pedroche se acercó a ella, confió en su profesionalidad y empezaron a trabajar juntas. Desde entonces su fama no dejó de crecer y actualmente su perfil de Instagram suma más de un millón de seguidores.

Vikika Costa acaba de ser madre, así que de algún modo ha desarrollado una faceta de influencer. Comparte ciertos detalles de su vida privada y aprovecha para hacer recomendaciones. También ofrece sus servicios de nutrición y psicología del deporte. Cristina Pedroche le abrió las puertas del éxito, pero el mérito de mantenerse es solo suyo.