Cristina Pedroche responde al odio en redes con una carta de amor propio: "Estoy muy orgullosa de mí"

Aunque ser un personaje público conlleva exponerse al ojo crítico de los haters, lo cierto es que hay algunos que lo sufren en mayor medida que otros. Es el caso de Cristina Pedroche, quien ha estallado en más de una ocasión en las redes sociales tras recibir multitud de críticas sobre su maternidad o incluso su forma de vestir o de expresarse. Haciendo balance de todo esto, en las últimas horas, la presentadora ha querido compartir con sus seguidores de Instagram una profunda reflexión en la que se ha mostrado más fuerte que nunca con un escrito donde ha realzado el amor propio.

«Hoy me quiero decir que estoy muy orgullosa de la mujer en la que me he convertido (y en la que me sigo convirtiendo) porque a veces parece que solo me digo cosas feas y que soy mi peor enemiga, pero llevo tiempo trabajando en ser más permisiva, más amable, paciente y cariñosa conmigo misma», comenzaba a escribir junto a una fotografía en la que aparecía visiblemente feliz con una flor en su cabello mientras disfrutaba de una comida en un restaurante

El texto continuaba explicando que se sentía «con fuerzas y descansada» para poder decirse todas estas cosas positivas y que no le afectara nada de lo que pudiera opinar el resto. No obstante, al mismo tiempo reconocía que no era un trabajo sencillo: «Lógicamente cuando estoy vulnerable y cansada, las críticas y las malas palabras atraviesan estos escudos y me hacen daño, porque me lo cuestiono, porque me lo llego a creer a veces. Y me siento insuficiente y me hago pequeña», confesaba.

Siendo consciente de todo lo que cuesta superar este tipo de comentarios negativos, Pedroche aseguraba que el objetivo de este texto era recordarse que «lo está haciendo lo mejor que sabe y que puede»: «Quiero recordarme que soy buena persona, buena madre, buena hija, buena amiga, buena esposa, buena profesional… Que siempre intento estar para los demás, que soy generosa, que sé escuchar y que incluso a veces (la mayoría) antepongo la felicidad de los demás a la mía», proseguía.

Cristina Pedroche en el podcast ‘A solas con….’. (Foto: YouTube)

Tranquilizando sus miedos, Cristina ha continuado con una actitud positiva, recordándose que todo va a ir bien por el simple hecho de que se tiene a ella misma: «Porque lucho por mis sueños y porque soy disciplinada y constante y al final consigo lo que me propongo. Y cuando no lo consigo soy flexible para pensar que quizás la vida me tiene preparada otras cosas mejores», expresaba.

Para terminar, Cristina utilizaba sus palabras para mandar un mensaje a todas aquellas personas que estén en una situación similar y que su publicación podría servirles para poder avanzar: «Lo de que cuando se cierra una puerta se abre una ventana es muy mío, al igual que lo de que todo pasa por algo. Este post es para mí, como un recordatorio o incluso una carta de amor propio. Es para mí, pero oye, quizás también te venga bien a ti. Cree en ti, cuídate y quiérete. Yo ya lo estoy haciendo», concluía.