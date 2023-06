Cristina Pedroche está viviendo uno de los momentos más felices de su vida. La colaboradora de televisión anunciaba durante la emisión de las pasadas campanadas que estaba embarazada, dejando boquiabiertos a los miles de telespectadores que cada año esperan con intriga la vestimenta que decide lucir en la esperada retransmisión de la Puerta del Sol. Han pasado seis meses desde entonces y Pedroche no ha dudado en hacer partícipe a todos sus seguidores de las redes sociales de la evolución de su barriga gestante. No obstante, al encontrarse en la recta final de esta dulce espera, la vallecana se ha despedido este miércoles 28 de junio de su trabajo en la pequeña pantalla como colaboradora del programa Zapeando.

Con motivo de su último día, la organización del programa y sus compañeros del plató han dedicado los últimos minutos de la entrega a despedir a Pedroche con un inesperado detalle. «A partir de mañana, Cristina se va a casa a prepararse para un viaje que yo creo que es más fuerte que un viaje astral, que es el viaje de ser mamá», comenzaba a decir Dani Mateo. Tras las palabras del presentador, el espacio televisivo daba entrada a un emotivo video que hacía un breve repaso de la evolución del embarazo de su compañera. Unas imágenes que han provocado las lágrimas de Pedroche al instante.

Cristina Pedroche en ‘Zapeando’ / La Sexta

«Estoy muy contenta. No me lo esperaba. Las letras, las fotos… que bonito. Me ha encantado. Muchas gracias», decía sin poder contener la emoción. Era en ese momento cuando de nuevo era sorprendida con un ramo de flores de lirios y una caja con peluches para su bebé. «Creo que me estoy enfrentando al viaje más importante de mi vida y al cambio que lo va a cambiar todo», confesaba. Sin tapujos, Pedroche continuaba con su mensaje de despedida dedicando unas emotivas palabras a Dabiz Muñoz, su pareja y padre de su futura hija: «Estoy muy bien acompañada. Personalmente, creo que mi hija no podía tener un mejor padre. Estoy muy enamorada de él, de mi hija y de la vida que nos viene», manifestaba.

Cristina Pedroche en ‘Zapeando’ / La Sexta

«Ay, que hasta voy a llorar yo, y eso que no tengo sentimientos», decía Dani Mateo con su característico tono bromista. Cristina Prado, conectaba en directo con el magacín para ofrecer los principales titulares del día, pero también ha querido dedicar un bonito mensaje a su compañera con respecto a su inminente maternidad: «Lo primero decirle a Pedroche que vaya todo muy bien y que disfrute de su nueva vida. Vas a dormir menos, pero vas a ser muy feliz».

Minutos después de la emisión, Cristina Pedroche continuaba con su mensaje de agradecimiento a través de las redes sociales, donde se volvía a emocionar con la despedida que le había organizado Zapeando. «Me han visto crecer en todos los aspectos como muchos de los que estaréis por aquí. Qué suerte y qué afortunada me siento. Volveré, por supuesto, pero ahora me tengo que centrar en acompañar a mi hija a nacer y darle la mejor bienvenida posible», escribía, añadiendo de nuevo que se sentía muy emocionada de formar parte desde 2010 de un gran equipo como el de la productora de Globomedia.