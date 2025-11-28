Cristian Suescun anuncia que tendrá que pasar por quirófano: "No he respondido bien al tratamiento"

En los últimos meses, el estado de salud de Cristian Suescun (32) ha estado en el punto de mira. El hijo de Maite Galdeano publicó el pasado mes de agosto una fotografía desde el hospital que hizo saltar todas las alarmas, ya que señaló que «le había encontrado algo raro» y que le habían hecho una biopsia. A lo largo de estas semanas, han sido pocos los datos que han trascendido sobre su evolución, pero sorprendiendo a propios y extraños, el joven ha actualizado cómo se encuentra y ha compartido con sus seguidores de Instagram las últimas indicaciones que ha recibido por parte de los médicos y que se ha visto obligado a cumplir.

El ex concursante de Supervivientes ha publicado un vídeo en el que aparece con una sonda nasal, y antes de que sus seguidores se asustaran, Cristian ha preferido explicar qué es lo que le ocurre y el motivo por el que llevaba este tubo adherido a la nariz. «No os asustéis mucho, es una sonda que me han puesto para medirme el esófago y el estómago, para ver cómo funciona durante el día», comenzaba a decir. Minutos más tarde, anunciaba que después de haberse sometido a una atención médica determinada, no había recibido la mejor de las noticias. «No he respondido bien al tratamiento y tengo que pasar por quirófano», contaba.

Cristian Suescun. (Foto: Instagram)

Por ahora, es todo un misterio cuándo se operará, pero sacando a relucir su faceta más sincera, Suescun ha detallado que ha sido una sensación muy desagradable la de tener que recurrir a esta sonda nasal. «No sabéis lo mal que lo he pasado. Es un tubo que te meten por la nariz y lo bajan hasta la cabeza del estómago. Y yo que soy hipocondríaco, llorando, se me escapaban las lágrimas, tuve arcadas… Madre mía, la paciencia que ha tenido el equipo médico de digestivo», confesaba. Sin embargo, intentando ser positivo ante esta complicada situación, Cristian quiere pensar que todo va a salir bien. «Hay que dar las gracias simplemente por el hecho de estar sanos. Tenéis muchísima suerte… Bueno, tenemos, que a mí me van a operar, pero seguro que todo sale bien y ya estaré bien. Así que a tope, familia. Un beso», concluía.

El misterioso diagnóstico de Cristian Suescun

Aunque se desconoce en qué consistirá la operación a la que se va a someter, lo cierto es que, después de despertar una gran preocupación entre sus seguidores, Cristian se lanzó a compartir más detalles sobre lo que le ocurría. «Después de 15 años con gastritis y últimamente con un reflujo que iba a más, decidieron hacerme una gastroescopia y los médicos, al ver una anomalía, decidieron realizar una biopsia (recogieron una muestra de mi tejido estomacal). Ahora toca esperar los resultados, que llegarán en unas tres semanas. Estoy bien, tranquilo y muy agradecido por todo el apoyo os mantendré informados. Gracias de corazón por estar ahí», escribía.

Por ahora, el hermano de Sofía Suescun no ha querido compartir los resultados de dichas pruebas, pero todo apunta a que ya los ha conocido y que, para poder solventar el problema que padece, los expertos han decidido que lo mejor es que pase por quirófano en un futuro cercano.