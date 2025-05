Victoria Federica ha volado hasta Roma por dos razones muy distintas. La nieta del Rey Juan Carlos I ha viajado hasta Italia de la mano de Dior para presenciar su nueva colección Crucero inspirada en el cine italiano clásico. Sin embargo, la hija de doña Elena de Borbón, ha aprovechado su visita y el año del Jubileo, para escaparse hasta el Vaticano, donde ha tenido un encuentro con el Papa León XIV.

El contraste de planes de Victoria en Roma

Que Victoria Federica se codea con la jet set -de la que forma parte-, no es ninguna novedad. El pasado 27 de mayo, la sobrina de Felipe VI fue una de las invitadas a la pasarela de Dior en Roma, donde coincidió con embajadoras de la marca de la talla de Beatrice Borromeo o Natalie Portman.

En su primera entrevista como personaje público, la hermana de Felipe Froilán dejó claro que su sueño era dedicarse a la moda, una pasión que ha heredado de su padre, Jaime de Marichalar, consejero del grupo LVMH. Dicho y hecho, Vic -como la llaman sus amigos-, ya se codea con los grandes diseñadores y expertos del mercado del lujo y es habitual verla en desfiles de firmas de alta costura.

Hace unas horas, fue una de las privilegiadas en sentarse en el front row del último desfile de Dior en Roma, en Villa Albani Torlonia. Para la ocasión, la hija de doña Elena de Borbón lució un total look blanco de dos piezas de camisa cuello mao y una falda plisada que combinó con un chaleco bordado.

Ni 24 horas después, y despojada del lujo y extravagancias, Victoria ha compartido en sus redes sociales su segunda para en Roma. La joven se ha adentrado en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, para conocer de cerca al Papa León XIV, del que ha capturado fotos. En las imágenes que ha publicado en su perfil social, la prima de la heredera al trono español ha dejado ver que ha estado a muy pocos metros del Santo Padre, que fue elegido hace solo unas semanas y que ya tiene el cariño y el respeto de los fieles.

Así vive Victoria Federica la fe

No es de extrañar que Victoria haya aprovechado su viaje a Roma para ver a León XIV. En una entrevista con Vicky Martín Berrocal, la hermana de Felipe Froilán dejó claro que profesa la religión cristiana, en la que se apoya tanto en los momentos buenos como en los malos. «No me escondo. La fe es súper importante para mí. La tengo súper inculcada en mi, tanto por mi familia como por algunos amigos míos. Creo en Dios. Voy a misa todo lo que puedo, igual no lo que me gustaría. No voy todos los domingos, pero intento escaparme algún día. Es un lugar de paz», confesó.