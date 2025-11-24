David Broncano ha vuelto a convertirse en protagonista absoluto de La Revuelta con una de las anécdotas más surrealistas de la temporada. La emisión de este martes en RTVE ha arrancado con el presentador en su habitual interacción con el público, un sello ya consolidado del programa y que Sergio Bezos alimenta desde el preshow, donde localiza a espectadores que puedan dar juego en directo. Y esta vez, la selección dio más que resultado.

El elegido para abrir la noche ha sido un joven que ha acabado sentado en el ya mítico bidé del plató, un asiento reservado para historias que merecen ser contadas ante toda España. Su pareja, embarazada, ha pedido expresamente que lo situaran allí para exponer lo ocurrido la noche anterior en su casa: ella se despertó convencida de que había roto aguas y lo alertó alarmada. Él, medio dormido, respondió con un escueto «eso es pipí» antes de darse la vuelta para seguir durmiendo. Ni cambiaron las sábanas. La ocurrencia provocó risas generalizadas en el plató y parecía que esa sería la anécdota estrella del día.

Sin embargo, como suele ocurrir en La Revuelta, Broncano ha terminado robando el protagonismo con una confesión aún más inesperada. En mitad de la conversación, y con absoluta naturalidad, el presentador ha dicho: «Este verano me cagué encima. Hacía años que no me pasaba, pero sí». La frase ha dejado al público desconcertado durante un segundo y después ha llegado la carcajada unánime. Grison y Ricardo Castella no han tardado en pedir detalles, y Broncano ha explicado que todo se debió a un tropiezo: se quedó enganchado con la pierna en una pata de una mesa y no logró llegar al baño a tiempo. «Algún día contaré la historia entera, porque fue tristísima», ha añadido en tono humorístico.

La anécdota ha eclipsado por completo al protagonista del bidé, que ha terminado resignado ante el nuevo rumbo del programa. Una vez más, Broncano ha demostrado su habilidad para convertir un episodio embarazoso en uno de los momentos más comentados de la noche, rompiendo cualquier tabú con humor y naturalidad.

Los protagonistas de ‘Ciudad sin sueño’. (Foto: RTVE)

El reclamo de los protagonistas de ‘Ciudad sin sueño’ en ‘La Revuelta’

Tras este arranque caótico y desternillante, La Revuelta ha dado paso a un bloque mucho más social con la visita de varios protagonistas de Ciudad sin sueño, la nueva película de Guillermo Galoe, dos veces ganador del Goya. El filme, participada por RTVE, está rodada en la Cañada Real y muestra, a través de una historia de ficción basada en hechos reales, la vida de quienes sobreviven día a día en el mayor asentamiento ilegal de Europa. Toni, Sulami y Chule, tres jóvenes que trabajan con la chatarra en el Sector 6 y que llevan más de cinco años afectados por el corte de luz, han sido entrevistados por Broncano. No son actores profesionales, pero su historia ha cautivado a la crítica. «Nos queremos hacer ver», han dicho, insistiendo en que la película muestra algo más que la falta de electricidad: «Somos personas con nuestras vidas y nuestros problemas. Y nos tienen que ver».