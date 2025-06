Comunicado de Kiko Rivera sobre su matrimonio con Irene Rosales: "Me sentía roto"

Irene Rosales ha cumplido hoy, 15 de junio, 34 años. En esta importante fecha, Kiko Rivera ha aprovechado para dedicar a su mujer una publicación compuesta por un carrusel de fotografías acompañadas de un emotivo y romántico texto. «Eres mi compañera, mi hogar, mi fuerza y, sobre todo, la luz que apareció cuando todo lo que me rodeaba era oscuridad. Cuando me sentía perdido, roto, sin rumbo… llegaste tú», así describe el primogénito de Isabel Pantoja el momento en el que conoció a la joven andaluza. También se ha deshecho en elogios hacia ella y la ha descrito como una mujer «valiente, hermosa, inteligente, generosa…».

«Tu paciencia, tu ternura y ese amor que no exige nada, pero lo da todo. Me viste en mis peores momentos, cuando ni yo mismo me soportaba, y aun así decidiste quedarte. Decidiste tenderme la mano y decirme, sin decir nada, que podía levantarme, que podía volver a creer, que merecía vivir, amar y ser amado», ha considerado el DJ acerca de la templanza de su mujer y su esfuerzo constante por mantener a salvo su vínculo sentimental. «Te celebro y también celebro el regalo inmenso que me dio la vida al cruzarte en mi camino», ha confesado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KikoRivera (@riverakiko)

Pero además de felicitarla y brindarle unas palabras de orgullo y admiración, Kiko Rivera también ha utilizado este escrito para agradecer su comportamiento a lo largo de estos años a la que cataloga como su salvavidas. «Gracias por salvarme. Gracias por no rendirte conmigo cuando ni yo sabía cómo seguir adelante. Gracias por recordarme quién era, por darme razones para mejorar, por hacerme sentir valioso. Gracias por existir, por ser tú, por quedarte», ha reflejado.

Kiko Rivera e Irene Rosales en la casa de ‘Gran Hermano’. (Foto: Gtres)

Una dedicatoria a la que Irene no ha tardado en contestar. «Las huidas siempre son el camino fácil, pero cuando hay amor, pasión, se lucha», ha dicho sobre la decisión de permanecer al lado del hijo de Isabel Pantoja y también ha reflexionado sobre los instantes difíciles: «Llegan para aprender de ellos y saber valorar los buenos».

La historia de amor de Kiko e Irene

Nadie daba un duro por su noviazgo. Kiko e Irene se conocieron en el año 2014 y, a pesar de que afrontaron varias crisis, la joven no se rindió y se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la convulsa vida del DJ. En 2016 contrajeron matrimonio, han formado una familia con sus dos hijas en común, Carlota y Ana y viven en Castilleja de la Cuesta una rutina muy tranquila y discreta. Este cumpleaños es el número 11 que celebran juntos. «No es nada para todo lo que nos queda por vivir», ha puntualizado ella.

Kiko Rivera e Irene Rosales. (Foto: Gtres)

Pero no siempre ha sido así. Su relación pasó en diversos momentos por la cuerda floja por las diferentes etapas vitales que afrontó Kiko Rivera. Numerosas infidelidades, malos hábitos y malas compañías e incluso la mala relación de la familia Pantoja hicieron que el idilio se tambaleara, pero Irene nunca abandonó al hijo del recordado Paquirri.