El vestido de novia es uno de los secretos mejor guardados de una boda, pero también los estilismos que escoge para ese momento previo de llegar al altar y, por consiguiente, el conjunto elegido para la esperada y especial noche de bodas. Los micrófonos de Gtres han podido hablar con la diseñadora del ajuar de Tamara Falcó, Alejandra Rojas de la firma Namur Collection y ha revelado algún que otro detalle sobre cómo diseñaron las batas de la marquesa de Griñón, aunque ha asegurado que desconoce en qué momento ha utilizado cada una de las prendas.

Tamara Falcó el dái de su boda / Gtres

Sí que ha hecho hincapié en que ha hablado con la diseñadora de la hija de Isabel Preysler y que iban a contrarreloj para poder llegar a tiempo, ya que tuvieron cinco días antes de la boda para dejar el pedido hecho a medida. Dicho y hecho y como por arte de magia el equipo de Alejandra pudo cumplir los deseos de la marquesa de Griñón.

Camisones de la diseñadora Alejandra Rojas / G

Alejandra Rojas cuenta también que en las elecciones de la novia destaca el clasicismo mezclado con un toque de sensualidad y que ha modificado varios diseños para amoldarlos a los gustos y medidas de Tamara. «Nos ha hecho mucha ilusión. Tamara es una mujer muy especial, nos van las mujeres especiales y sobre todo nos encanta que se sientan especiales nuestras novias con nuestra ropa», ha dicho Rojas en un primer momento sobre el hecho de ser una de las elegidas a formar parte del que ya es uno de los eventos del año. «Nosotros la hicimos dos modelos, hicimos dos batas y dos camisones y, de momento, no me ha dado tiempo a ver reportajes ni fotografías. Entonces, puede elegir y está genial. Ya veremos a ver cuál es el definitivo o los dos. Ojalá que sean los dos», ha añadido.

«Ella quería algo de Namur Collection y le mandamos fotografías de nuestros modelos clásicos, los que tenemos siempre, y le hicimos una serie de cambios para que fuera más especial para ella. Uno tiene un doble cuello de gasa bordada y el otro hicimos un cambio de lazada y también en el camisón cambiamos los encajes, el cuello, etcétera», ha continuado Alejandra, revelando así algunos detalles que no han salido a la luz hasta ahora. Sobre cómo fue la primera conversación, Alejandra Rojas ha indicado que «ella contactó con Es Fascinante y le mandamos las fotografías y ella eligió y hablamos con la estilista para saber qué talla, medidas, etcétera para no equivocarnos porque no había tiempo para pruebas. De hecho, en cinco días le preparamos para ella su ajuar».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tamara Falcó (@tamara_falco)

«Namur juega un poco con el estilo clásico pero adaptado, porque el patronaje de hoy no es el mismo que el de los años 20 o de los años 50. Son, en general, modelos clásicos. Luego hay camisones algo más atrevidos, batas algo más atrevidas. Pero yo creo que Tamara lo que quería para su boda era algo elegante y atemporal, que es con lo que lo que nosotros queremos jugar, que sea realmente una bata para mucho tiempo», ha proseguido. En cuanto al material, Rojas ha explicado que «nosotros usamos un raso acabado de seda que es fantástico porque tiene un tacto y tiene un movimiento que nos gusta muchísimo. Este tipo de batas las hacemos con ese raso, porque en este tipo de ropa tienes que pensar en lavados, planchados y aparte comodidad. O sea, no solamente que te veas ideal, sino te sientas cómoda. Entonces, eso es lo que intentamos nuestra marca».

Por otro lado, el color que escogió Tamara Falcó fue un «blanco roto». «Es un blanco aperlado. Pero lo bonito de este raso es que tiene un brillo muy natural. No es nada brillante, pero le da un toque como muy sereno, muy elegante. Nos gusta muchísimo este raso y lo trabajamos mucho», ha continuado explicado Alejandra.