Christian Gálvez, antes de ser padre, comparte uno de sus secretos más entrañables

Según lo previsto, Christian Gálvez y Patricia Pardo serán padres a principios de 2024. La presentadora ha estado hasta el último momento en su programa de Telecinco, pero los médicos le han recomendado que empiece a descansar porque el gran momento está más cerca de lo que parece. Fue Joaquín Prat el encargado de comunicar esta noticia y la periodista amplió los datos a través de sus redes sociales. Explicó que cada vez falta menos para que nazca su bebé, por eso ha decidido centrarse en su faceta personal.

Mientras tanto, Christian Gálvez ha aprovechado para desvelar uno de sus secretos más entrañables: cuáles son los mejores recuerdos que guarda junto a su padre. El comunicador ha utilizado su cuenta de Instagram para publicar tres fotografías que corresponden a cada uno de estos instantes. Es un buen momento para recordar la evolución que ha experimentado en los últimos años. Su trayectoria mediática siempre se ha caracterizado por la descripción, pero desde que conoce a Patricia es mucho más abierto.

Christian Gálvez desvela su entrañable secreto

Patricia Pardo junto a Christian Gálvez / GTRES

A Christian Gálvez le apasiona coleccionar momentos y eso es lo que ha hecho con su padre. No suele hablar de su familia en público, pero se ha saltado sus propias reglas por un buen motivo. Está a punto de abrazar a su primer bebé y considera que debe reflexionar sobre la bonita relación que mantiene con su progenitor. Una relación basada en el respeto y en la confianza mutua. «Aprovechando que pronto va a suceder entre @patriciapardo_tv y yo la mejor de las noticias y el mejor de los deseos quiero compartir con vosotros mis tres fotos favoritas con mi padre», escribe en sus redes sociales.

Patricia ha dejado claro que cuenta con el apoyo de su marido. El presentador estaba deseando tener descendencia. Tanto es así que se llegó a decir que había roto con Almudena Cid precisamente por este motivo porque la gimnasta todavía no se sentía preparada. No obstante, esta polémica ya forma parte del pasado y ahora todo el mundo está hablando del bonito mensaje que ha publicado Christian.

Christian Gálvez desvela como es la relación con su padre

Christian Gálvez posando / GTRES

Christian Gálvez ha desvelado tres momentos muy especiales que ha vivido junto a su progenitor. «El retrato de la izquierda lo tomamos en el volcán Etna. Mi padre me acompañó en julio de 2019 a la inauguración de la exposición sobre Leonardo que dirigí en Catania, tras nuestro estreno en Madrid. Aprovechamos unos días para visitar Taormina, la necrópolis de Pantalica o Siracusa», escribe.

No se ha quedado ahí, según sus explicaciones: «La foto de la derecha la tomamos en París. Mi padre me acompañó en septiembre de 2018 a la capital francesa porque me invitaron a dar una conferencia sobre Leonardo en la Agencia Espacial Europea. Tuvimos poco tiempo, pero nos recorrimos la Torre Eiffel, el Louvre, el Arco de Triunfo y el Sacré-Coeur».

Y para terminar escribe: «La del centro será para siempre la instantánea favorita con mi padre, en su barrio favorito de Madrid. Mi mujer nos inmortalizó cuando le dije que iba a ser abuelo. Se nos nota la cara de felicidad, ¿verdad?» debemos recordar que hace un tiempo, mucho antes de saber que iba a tener un hijo con Christian Gálvez, el comunicador aseguró que su objetivo era seguir los pasos de su padre y ser igual de excelente que él.