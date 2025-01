Charo Vega coge fuerza y rinde un último homenaje a su ex marido, Tony Caravaca

Charo Vega y Tony Caravaca fueron formaron uno de los equipos más sólidos del mundo del espectáculo durante más de dos décadas. Eso sí, detrás de las cámaras. Él era representante de las mejores artistas de la época y ella se hizo íntima amiga de rostros tan emblemáticos como Carmen Ordóñez o Lolita Flores. Sus caminos se separaron, pero siguieron conectados por la familia que habían creado, por eso Charo ha sentido tanto su triste pérdida. Ahora le ha rendido un último homenaje que ha tenido lugar en Madrid, concretamente en el Tanatorio de San Isidro.

Charo Vega, haciendo honor a la amabilidad que siempre le ha caracterizado, ha atendido a la prensa que le estaba esperando en el centro funerario. Antes de entrar en la sala para hacer compañía a sus seres queridos ha posado para los fotógrafos. Llevaba gafas de sol, pero su semblante demuestra que está fuerte y preparada para asimilar esta complicada noticia.

Charo Vega en el tanatorio de Tony Caravaca. (Foto: Gtres)

Hace unas horas publicó un comunicado en sus redes. «Hoy se ha ido el que fue mi marido durante 22 años. Tony Caravaca, el padre de mis hijos, ha fallecido acompañado de su familia y con mucho amor y paz», empezó diciendo en su cuenta de Instagram.

Charo es una persona muy querida en la prensa del corazón. Participó en Supervivientes y ha dado varias entrevistas que le han ayudado a construir un ejército de fans muy numeroso. Se ha puesto en contacto con sus seguidores para explicarle lo sucedido. Después le ha mandado un mensaje a su difunto ex marido: puedes estar orgulloso de Maite, Antonio y Curro Caravaca. He sido testigo de cuánto te amaban y de su tristeza al despedirse de ti. Me siento bien de haber estado a tu lado en tu último suspiro. Gracias, Tony, por estos hijos que me diste».

Charo Vega en el tanatorio de Tony Caravaca. (Foto: Gtres)

Las reacciones no se hicieron esperar y fueron muchos los famosos que contactaron con Charo, entre ellos Boris Izaguirre. El escritor le dijo: «Querida, nunca le conocí y me habría encantado. Cambió nuestro mundo. Acompañó e hizo crecer grandes talentos. Siempre fue leyenda. Te acompaño en este momento y siempre».

«Lo siento muchísimo. Te acompaño en el sentimiento. Se va también, parte de mi historia. Un beso enorme», ha dijo Javier Herrero, componente de Los Pecos.

Último adiós a Tony Caravaca

Tony Caravaca fue uno de los representantes más famosos de su generación y llegó a firmar acuerdos con cantantes de la talla de Lola Flores o Isabel Pantoja. Tal y como informa la revista ¡Hola!, ha fallecido en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Será enterrado en el cementerio de San Justo, ubicado en el madrileño barrio de Carabanchel. Es decir, el último adiós al empresario ha sido en la capital, una ciudad donde dejó su impronta con la ayuda de artistas tan conocidos como Millán Salcedo.

Tony no fue el primer marido de Charo. La nieta de Pastora Imperio se dio el ‘sí, quiero’ con Fernando Jiménez Varela, padre de su primera hija. Ella misma ha contado que Caravaca siempre mantuvo una relación estupenda con Fernando, de hecho fue una persona querida y respetada por muchos.