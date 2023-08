Nadie dijo que formar parte del séptimo arte fuera fácil. De hecho, requiere de mucho sacrificio y constancia. De eso sabe mucho Charlize Theron, una de las actrices más consagradas de la industria del cine a nivel internacional, gracias a películas como Monstruo, Noviembre dulce o Mad Max: furia en la carretera, entre otras, que fueron un auténtico éxito de taquilla y de crítica .

Charlize Theron en una imagen de archivo / Gtres

Precisamente, ha sido la actriz quien ha querido hablar al respecto sobre los sacrificios que supone su trabajo. Lo ha hecho con motivo del próximo estreno de la segunda entrega de la saga La vieja guardia, que se podrá ver en Netflix. Esta es otra de las producciones en las que Charlize ha tenido que dejarse la piel para interpretar a Andy, una mujer que persigue a unos mercenarios con una perturbadora habilidad: ser inmortales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Charlize Theron (@charlizeafrica)

Durante el proceso que ha durado este nuevo reto ha tenido que prepararse escenas de gran intensidad. Ha sido en una entrevista para la revista Allure, donde la artista sudafricana ha reflexionado sobre cómo ha cambiado su cuerpo en este tipo de acciones con el inevitable paso de los años «Lo que realmente me desanima es que ahora hago películas de acción y, si me hago daño, tardo mucho más en curarme que cuando tenía 20 años (…) Más que mi belleza, desearía mantener la forma de mi cuerpo cuando tenía 25 años y tirarme contra la pared y que no me duela al día siguiente», ha comentado.Este cambio en su condición física ha acarreado ciertos problemas fuera de los focos. «Ahora, si no entreno durante tres días y vuelvo al gimnasio, no puedo caminar. No puedo sentarme en el baño», ha continuado.



Charlize Theron en una imagen de archivo / Gtres

Durante esta intervención con el citado medio, Charlize Theron ha abordado otras cuestiones similares. Muy contundente ha asegurado que no volverá a repetir la gesta de ganar peso para un papel como ocurrió en la ficción de Mosnter, en el año 2003. Papel en el que tuvo que engordar cerca de 18 kilos, que luego pudo perder fácilmente. Por aquel entonces tenía 27 y ahora, al filo de lo 50, tiene clara cuál sería su respuesta si la proponen algo de este estilo, ya que una transformación radical de su imagen la provocaría ciertas secuelas, tal y como ha experimentado ella misma a lo largo de los años.



«Nunca volveré a hacer una película y decir: ‘Sí, ganaré 18 kilos’. No volveré a hacerlo porque después no puedes perderlos», ha dicho tajante Theron, haciendo referencia al trabajo con el que logró hacerse con el prestigioso Premio Oscar. «Cuando tenía 27 años hice Monster. Bajé 15 kilos, como de la noche a la mañana. Me salté tres comidas y volví a mi peso normal», ha sentenciado.