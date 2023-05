Tamara Falcó vuelve estar en el punto de mira por los dramas que la rodean y que, una vez más, han puesto en jaque su boda. Si todo va bien, la marquesa de Griñón se dará el ‘sí, quiero’ el próximo 8 de julio en el palacio El Rincón, pero primero tiene la misión de encontrar el vestido nupcial ideal para uno de los días más bonitos de su vida. Un tema que le ha traído mucho dolor de cabeza y que ha copado titulares de la prensa nacional. Sin embargo, parece que para Chabeli Iglesias hay algo más importante.

La hija de Julio Iglesias se ha dejado ver en la gala de Mensajeros de la Paz celebrada en Miami y, atendiendo a las cámaras de Gtres, ha confesado lo que realmente importa en la vida: «Hay que ayudar todo lo que se pueda en la vida. Y los niños me parece que son el futuro y lo que podamos hacer por ellos hay que hacerlo». Con estas palabras, y a pesar de ser uno de los temas de la actualidad, la hermana de Falcó ha hecho luz de gas al problema que gira entorno a la marquesa de Griñón. Sin querer entrar en detalles sobre el malentendido con Sophie et voilà, Chabeli ha desviado el tema para comentar la relación que su familia tiene con el Padre Ángel, una persona muy importante para ella: «El Padre Ángel tiene una relación familiar con nosotros. Desde mi abuela hasta mi padre, hace 40 años que lo apoyó, mi madre también lo conoce muchísimo y tiene una relación muy junta a mi familia. Todos los queremos y todo lo conocemos».

Unas declaraciones con las que deja claro que no tiene intención ninguna en pronunciarse acerca de los dramas de su hermana y que llegan en un momento clave para ella. Se trata del regreso de la hija de Isabel Preysler a la vida pública ocho años después y lo ha hecho con un evento solidario, faceta que siempre ha protagonizado su vida. La ex presentadora ha amadrinado este evento para recaudar fondos para la ONG española, durante el cual se ha subastado una corbata del fundador de la entidad, el Padre Ángel, por aproximadamente 10.000 euros. Pero no lo hizo sola, junto a ella su marido, Christian Altaba, que juntos encabezaron la velada. Los fondos recaudados serán destinados a un proyecto de ayuda a desamparados en Miami y a dos centros educativos en El Progreso (Honduras) al que asisten 500 niños y sus familias.

Una reaparición frente a los medios de comunicación que llega en un momento convulso para Tamara Falcó. Al otro lado del charco, la marquesa de Griñón ha vuelvo a ocupar su silla en El Hormiguero para pronunciarse acerca de la polémica de su vestido nupcial y aclarar la situación: «El vestido había cambiado completamente y venía mi madre, que es muy exigente. Yo no me veía con ese vestido, tenía unos volúmenes que no eran y fue todo súper incómodo y empezó todo a ir mal (…) Tengo muy buenos abogados y lo que sí pusieron es que si no me gustaba, no tenía por qué casarme con él. Ahí se empezó a torcer la cosa porque es desagradable pelearte con los diseñadores, así que empezaron los abogados y todo».