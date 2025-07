Carolina Monje embarazada de su segundo hijo, pocos meses después de tener al primero

Carolina Monje, ex de Aless Lequio, está de nuevo embarazada. Así lo ha anunciado ella misma a través de su perfil de Instagram, donde ha compartido con sus seguidores unas imágenes de una fiesta Gender Reveal en la que ha desvelado que espera una niña junto a su marido, Álex Lopera. Para esta ocasión tan especial, la joven ha reunido a su círculo más cercano de amigos y familiares, con quien ha disfrutado de juegos y actividades antes de conocer el sexo del bebé.

Para revelar el género del nuevo miembro de la familia, Carolina y Álex se han tapado los ojos mientras que el resto de los presentes ha pintado la planta del pie de su primogénito de un color, el cual, posteriormente, era plasmado en una hoja. Minutos más tarde, el matrimonio descubría que era rosa, lo que indica que están esperando una niña.

En otras instantáneas, publicadas por algunos de los invitados, se puede ver que en la celebración no faltó ningún tipo de detalle. Desde una cuidada mesa de aperitivos y dulces hasta una piscina hinchable con globos rosas y azules de decoración. «Y de repente te haces mayor y pasas de una boda a un Gender Reveal», escribían. Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de mensajes de enhorabuena por parte de los internautas, los cuales han querido desearles lo mejor en esta nueva aventura. «Felicidades, pareja bonita», «Enhorabuena, una princesita», «Muchas felicidades», «Ya tenéis a la parejita, felicidades», expresaban algunos de ellos.

Carolina Monje dio la bienvenida a su primer hijo en enero

Esta buena nueva ha trascendido tan sólo unos meses después de que Carolina Monje y Álex Lopera dieran la bienvenida a su primer hijo en común, el pasado 8 de enero, en Barcelona. Tal y como ellos mismos expresaron en la red, gracias a su llegada estuvieron «flotando en una nube de amor» durante varias semanas. Eligieron el nombre de Íñigo para el pequeño y, desde entonces, lo cierto es que han preferido vivir su recién estrenada paternidad desde un discreto segundo plano. Al igual que su segundo embarazo.

A lo largo de estos meses, han publicado alguna que otra fotografía con el pequeño Íñigo, y gracias a ellas, hemos podido saber que el mes de marzo lo bautizaron. Lo hicieron a través de una ceremonia religiosa, de carácter íntimo, en la Sagrada Familia de la ciudad condal, a la que acudieron, según publicaron medios como Vanitatis, menos de 50 personas.