El reciente anuncio de separación de la Infanta Cristina se ha convertido en una de las grandes noticias de los últimos días. Hace una semana, la revista Lecturas publicaba unas imágenes de Iñaki Urdangarin paseando de la mano de Ainhoa Armentia en una playa cercana a Bidart y pocos días después los exduques de Palma emitían un comunicado en el que anunciaban la “interrupción de su relación matrimonial”. Una fórmula diferente de hablar de separación que, por el momento al menos, no hace referencia a un divorcio pero que, sin duda, ha supuesto toda una sorpresa a nivel general. No hay que olvidar que a pesar de las adversas circunstancias a las que se han enfrentado especialmente en la última década, el matrimonio ha proyectado una imagen de unidad que parecía imposible de destruir. Hasta la fecha, solo el exdeportista se ha pronunciado sobre esta nueva situación y ha dicho que “son cosas que pasan”. Nadie del entorno de la Infanta Cristina ha emitido valoraciones al respecto, pero algunas fuentes apuntan a que la hermana de Felipe VI estuvo con su madre en el momento en el que se publicó el reportaje y que le comunicó la noticia al Rey Juan Carlos.

El periodista Carlos Herrera es una de las personas que en los últimos años ha mantenido un contacto bastante estrecho con el padre de Felipe VI. El veterano comunicador ha atendido en exclusiva a los periodistas de la agencia Gtres y ha comentado que la ruptura le ha sorprendido: “me ha llegado de sorpresa, claro. Como a todos, supongo”, ha dicho.

Herrera ha dicho que no ha hablado recientemente con el Rey Juan Carlos: “no he hablado con él. No he hablado con él. Las últimas noticias que tenía son las mismas que ustedes. Y es que estaba bien, pero no he hablado con él”, ha asegurado. Sobre las recientes informaciones que apuntan a una posible vuelta del padre de Felipe VI a España, el periodista se muestra más proclive a que sea de visita que de manera permanente: “yo sé que él quiere venir. Yo creo que, fíjese usted, más de visita que de permanencia. Pero, eso ya es una opinión personal mía. No es información lo que le doy, es mi opinión”, ha recalcado.

En lo que respecta al tema de doña Cristina, aunque deja claro que no ha comentado con el Rey Juan Carlos, cree que este tipo de noticias no son del agrado de ningún padre: “yo creo que los padres cuando ven sufrir a los hijos lo pasan mal y yo no creo que sea una excepción. Pero realmente puedo darle poca información de eso”, ha explicado.

A pesar de que se trata, sin lugar a dudas, de una de las noticias más impactantes de los últimos tiempos, Herrera prefiere mantenerse cauto al respecto desde el punto de vista informativo y también como amigo de la familia: “créame que no me han alterado los biorritmos, pero mire, los matrimonios es un universo privado que analizarlo desde fuera se me antoja demasiado arriesgado. No lo he hecho en este caso, no lo he hecho ninguno”, ha sentenciado.