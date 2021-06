Relevo generacional en las mañanas de la COPE gracias a Carlos Herrera. La estrella de la cadena radiofónica ya ha elegido al equipo que le sustituirá durante sus vacaciones de verano y, entre los locutores, está su hijo mayor, Alberto Herrera. ‘Herrera en COPE’ se dividirá en dos franjas horarias muy diferenciadas durante los meses de julio y agosto. Mientras que la periodista Pilar García Muñiz abrirá el espacio, de seis a diez de la mañana, la segunda recaerá sobre Alberto y Bárbara Archilla, de diez a doce. Está claro que el veterano comunicador ha visto algo en su hijo para dejarle ‘al cuidado’ de su programa.

Lleva más de un año en contacto con las ondas. Primero como responsable de la sección ‘Yo te lo explico, papá’ donde hablaba de tecnología y música, entre otros temas. Después de haber hecho el rodaje con el mejor maestro que podía tener, el 21 de marzo de 2020 comenzaba a dirigir el espacio ‘Área 27’ en Rock FM. Un programa musical que le cogió en pleno confinamiento y con el que continúa deleitando a sus seguidores cada viernes de doce de la noche a una de la madrugada.

El conductor de ‘Herrera en COPE’ le ha abierto la puerta a su hijo y, después de dos años en antena, ha sabido meterse a los oyentes en el bolsillo. Este verano será el momento en el que vuelva a volar solo mientras su padre disfruta de unas merecidas vacaciones.

Ahora le ha llegado su gran oportunidad. Esa de la que ya hablaba hace un año en ‘El Mundo’. “Estoy preparado para el comentario: ‘Tú estás ahí por ser el hijo de quién eres’”, afirmaba entonces. Y añadía que estaba agradecido por lo que eso conllevaba, pero que “no por ello voy a dejar pasar la oportunidad, porque sería desperdiciarla”. Ponerse delante de un micrófono es algo que le hace feliz y le gusta.

Y eso que también confesó que nunca se había planteado seguir los pasos de su progenitor en las ondas. “Sé muy bien qué es ser famoso y estaba muy cómodo en mi anonimato. Mer surgió el proyecto de trabajar en COPE y aunque no necesitaba el trabajo porque me dedico a otras cosas, lo probé y me enganchó tanto el micrófono, el estudio, la radio…Es un sueño cumplido”.

El más desconocido

Alberto es el hijo mayor de Carlos Herrera y Mariló Montero y es también el más desconocido de la familia. Al menos hasta ahora. Sus progenitores son dos reputados comunicadores con más de 30 años de experiencia en diferentes medios de comunicación y su hermana pequeña es la modelo Rocío Crusset. Aunque Alberto estudió marketing y posee una agencia de publicidad ha descubierto que, para él, igual que para su padre, la radio es su pasión.

Precisamente la menor de la familia ha querido desligarse de los suyos, al menos profesionalmente hablando. Es una mujer de carácter que ha tenido claro desde el primer momento que quería conseguir sus logros a base de esfuerzo y trabajo, y no estando bajo la protección de sus padres. Afincada en Nueva York, su carrera de modelo va in crescendo y ha trabajado para firmas como Ralph Lauren, Donna Karan New York o Victoria’s Secret.