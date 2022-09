Carlos Alcaraz, una nueva y humilde estrella: su aterrizaje en ‘El Hormiguero’ como número uno

No cabe duda de que Carlos Alcaraz se ha convertido en el personaje estrella español durante las últimas semanas. Y no es para menos. El tenista puede presumir de haberse convertido en el número uno más joven de la historia del deporte con tan solo 19 años tras haber ganado el US Open, o más bien, su primer Grand Slam. Un hecho histórico que ha llenado de orgullo a sus seres queridos y a todos los españoles, razón por la que su aterrizaje en la televisión para formar parte de una entrevista era esperado como agua de mayo para la audiencia.

Ha sido durante esta misma noche cuando El Hormiguero ha querido contar con uno de los invitados clave de esta nueva temporada. Este no es otro que Carlos Alcaraz, a quien Pablo Motos ha recibido en su plató habitual para preguntar sobre sus sensaciones al haberse consolidado como una gran figura del mundo del deporte, además de sacar su lado más personal y divertido.

Entre bromas y risas, el joven tenista ha dado comienzo a una entrevista de lo más entretenida en la que ha confesado que “aún no se cree” haber logrado ser el número uno. No obstante, esta repentina fama no está haciendo que Carlos deje de tener los pies en la tierra: “Voy a seguir el mismo chico de siempre, con los míos y disfrutando de lo que hago”, decía, muy seguro de sí mismo y firme en sus convicciones: “Soy una persona normal, si me apetece andar voy a salir a la calle. Te cohíbes de hacer algunas cosas, no te puedes exponer tanto como quisieras, pero a mí no me importa que la gente me pare para hacerme fotos. Me agrada saber que hay gente detrás de mí, apoyándome”, se sinceraba, haciendo hincapié en el cariño de la gente, lo cual está haciendo su andadura en el tenis mucho más sencilla: “Sin ellos sería el triple de complicado o casi imposible”.

Después de una charla centrada en el deporte, Alcaraz también ha tenido oportunidad de hacer gala de la gran conexión que tiene con sus progenitores, los cuales no se pierden ni uno de sus movimientos. Además, también cuenta con el apoyo de su equipo y especialmente de su psicóloga, quien le aconseja de la mejor de las maneras para que no descuide su “yo” interno: “Una de las cosas que más me ha dicho es que esté en armonía conmigo mismo. Eso es muy importante, hay que fluir y estar en sintonía con tu cuerpo. Llevo mucho en la cabeza, hay momentos buenos y momentos malos”, admitía, con total sinceridad.

Por último, Carlos ha desvelado su lado cinematográfico, y hasta ahora escondido: “Me encantan las películas de Rocky Balboa, me motivan y me ponen los pelos de punta”, zanjaba, viendo en el actor todo un referente a nivel profesional para alcanzar sus metas.