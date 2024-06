Carlo Costanzia habla como nunca de los problemas legales de sus hijos: "Daría mi vida por ellos"

Carlo Costanzia di Costigliole, el italiano que enamoró a Mar Flores, fue uno de los rostros más reconocidos de la pequeña pantalla durante los años 90, pero hace mucho tiempo que desapareció de los medios. Ahora se está hablando mucho de él porque sus hijos, Carlo, Rocco y Pietro, tienen problemas con la justicia. El colaborador Alessandro Lequio, uno de sus grandes enemigos públicos, ha aprovechado la situación par cargar contra él, pero ¿qué piensa el ex de Mar Flores de todo esto?

Lo primero que ha hecho ha sido aclarar que «daría la vida» por sus hijos, aunque no está dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos porque deben ser ellos los que paguen por sus errores. «Yo vi nacer a mis hijos, en uno de los partos hasta me mareé y me tuvieron que atender, pero no iría a la cárcel por ellos porque no puedo resolverles sus problemas».

Carlo Costanzia, en Telecinco. (Foto. Telecinco)

Alessandro Lequio considera demasiada casualidad que tanto Carlo junior como Pietro estén implicados en asuntos turbios. Costigliole ha reflexionado sobre este tema y ha declarado: «Claro que te haces preguntas como padre». Sin embargo, cree que todo el mundo debe cumplir con la ley, en caso de que se demuestre que ha existido un delito. «Si alguien se ha equivocado, tiene que cumplir con las consecuencias, siempre que sean justas».

Carlo Costanzia habla de su hijo mayor

El nombre de Carlo Costanzia Flores empezó a sonar con fuerza cuando debutó como actor. El joven se dedica al mundo de las pasarelas y tenía un futuro prometedor hasta que le acusaron de estafa. Después de sus problemas legales llegó un huracán mediático que le situó en el centro de la noticia. Le pillaron con Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos.

Carlo Costanzia, por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

El ex de Mar Flores ha hablado de Carlo y ha dejado claro que hay pruebas que le restan culpabilidad, por eso confía en su versión. «No es un santo. Ha hecho tonterías, pero no ha estafado. La justicia se aferra a lo que tiene, aunque hay pruebas que lo exculpan».

Uno de los rostros televisivos que ha sido más duro con Carlo Costanzia hijo es Alessandro Lequio. Su rival mediático le ha contestado, asegurando que ha dado la misma educación a todos sus descendientes, pero hay cosas que no se pueden controlar. «La vida nunca es idílica. Los hermanos tienen la misma educación, pero salen muy distintos. Es difícil decir lo de ovejas negras». Estas últimas palabras son las que usó Alessandro para opinar sobre la situación de la familia Costanzia.

La delicada situación de Pietro Costanzia

Carlo ha ha señalado a Pietro. Hay que recordar que en el escándalo legal que salpica al joven también está involucrado su hermano Rocco, pero Costigliole ha hecho una diferencia.

Carlo Costanzia durante su entrevista. (Foto: Telecinco)

«Rocco es un deportista de alto nivel. Estaba en Estados Unidos y le estaban preparando para ir a las Olimpiadas, con lo cual no tiene nada que ver con el perfil del otro (Pietro). ¿Qué ocurre? Que el otro es su hermano, por lo que cuando le pide ‘acompáñame en moto’ él no tenía ni idea de donde iba con su hermano», empieza diciendo durante su entrevista en ¡De Viernes!

«Le acompaña y se ve envuelto en esto. Y la justicia hace lo que tiene que hacer, pero claro, él ahora está pagando un error de su hermano solo por el hecho de haber hecho caso a su hermano para conducir una moto».

Pietro y Carlo están siendo investigados por un supuesto intento de homicidio. ¿Cómo les afectará de cara al próximo juicio las declaraciones que ha dado su padre?