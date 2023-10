A finales del mes de septiembre, Carlo Costanzia recibió un duro revés: deberá ingresar en prisión durante casi dos años por un delito continuado de estafa agravada en un caso relacionado con la compraventa de coches de lujo. La Audiencia Provincial de Málaga ratificó la condena, por lo que el hijo de Mar Flores no podrá eludir la cárcel y tendrá que cumplir con dicha sentencia. Aunque el protagonista de la serie Toy Boy había llegado a un acuerdo con la Fiscalía y había recurrido la sentencia condenatoria para intentar evitar su ingreso en un centro penitenciario al tratarse de una pena menor a dos años, finalmente, no podrá ser así. De esta manera, su entrada podría ser inminente. Mientras atraviesa este proceso judicial, el intérprete continúa inmerso en sus proyectos profesionales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por EL ITALIANO (@carlocostanzia)

Sin ir más lejos, hace unas horas ha compartido el extracto de una de sus últimas canciones. Lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de medio millón de seguidores. El tema se titula Yo te como y fue lanzado el pasado 12 de octubre, pero este pasado jueves 26, Carlo ha querido recordar a sus followers que ya está disponible. «Link en la biografía. ¡Aquí el blanquito guapo para ir calentando vuestros fines de semana, ya es juernes y el cuerpo lo sabe! Hemos tenido unos problemas para que se subiera correctamente a mi perfil de spotify pero ya la tenéis, darle mucho amor», ha escrito en un post.

Envuelto en la polémica

Este paso al frente, que se produce mientras espera ingresar en prisión, llega después de que se viera envuelto en otra polémica que él mismo dio a conocer en la Red. El actor fue invitado al Festival de Málaga, al que acudió luciendo un traje en un tono burdeos. Subió unas imágenes a su perfil de Instagram, pero desaparecieron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por EL ITALIANO (@carlocostanzia)

«Esta foto desapareció de mi perfil no sé muy bien el motivo exacto, si fue uno de mis tantos arrebatos de saturación con respecto a las redes sociales de querer borrar todo y no volver a entrar más o se borró por parte de los colaboradores, esos mismos que me prestaron este maravilloso traje como otros muchos y que ahora ya no me contestan a los mensajes y me han dejado mágicamente de seguir», indicó Costanzia en un texto.

«No suelo nunca escribir por aquí lo que me pasa ni este tipo de cosas, pero llega un momento en el que uno ya explota», continuó desahogándose. «En este último año y, sobre todo, en estos últimos meses como ya sabéis y, si no lo sabéis os lo estoy dejando saber ahora, se ha hecho una masacre mediática contra mi persona y contra mi imagen por culpa de algo que no solo no hice, si no de la cual soy víctima y en cima me responsabilicé al cien por cien. A raíz de este suceso y este linchamiento y este juicio mediático que he tenido, que no solo ha influido negativamente en el privado, sino que también me ha llevado a perder muchos contratos ya firmados, una cantidad enorme de trabajo respecto a marcas, colaboraciones y muchas cosas más», expresó Carlo.