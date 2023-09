Septiembre es para muchos una vuelta a la rutina y para Carla Vigo no ha sido menos. Después de un verano con una presencia relativa en redes sociales y tras protagonizar unas alarmantes imágenes en las que se le veía saliendo del hospital junto a sus abuelos maternos, la sobrina de Letizia Ortiz ha vuelto a la escena pública.

Carla Vigo en Madrid/ Gtres

Lo ha hecho de la mano de Rafael Amargo, su polémico mentor en el mundo del arte, y de una manera y con información inesperada. Apoyando al bailaor en la presentación del club en el que se representará su nuevo espectáculo, Insurrecto, Carla se ha confirmado como actriz de este nuevo show. Una vuelta al teatro inesperada ya que el escándalo en el que Amargo lleva envuelto años y por el que se le ha acusado de cometer un delito contra la salud pública, debería haber sido el motivo, según voces expertas, del final de la relación pública entre la sobrina de la Reina y el andaluz.

Carla Vigo paseando por las calles de Madrid / Gtres

A pesar de su timidez y los nervios propios de cualquier inexperto al enfrentarse a la prensa, la hija de la fallecida Erika Ortiz aseguró que lo que más le gusta de Rafael es que «es muy bueno con sus actores» y confesó encontrarse bien. Esquiva ante las preguntas más personales, pero consciente del cariño que despierta, Carla trató de evitar el tema de su paso por el hospital, publicado por la revista Semana. Vigo aseguró que prefería no hablar de lo ocurrido, pero tranquilizó a todo el mundo asegurando que ya se encuentra bien. Además, y aunque siempre intenta mantener la discreción en todo lo que se refiere a su familia materna, no dudó en admitir que cuenta con el apoyo de sus abuelos, que fueron los encargados de ir a por ella al centro médico tal y como se ve en las imágenes publicadas por la citada revista. Igual que su tía, la Reina Letizia, a quien ella trata de no nombrar, pero de quien terminó por reconocer que también tiene apoyo.

Carla Vigo en un photocall en Madrid / Gtres

La muerte de Erika Ortiz cuando Carla apenas tenía seis años y medio ha condicionado de manera absoluta la vida de su hija. A pesar de que es público que tanto Jesús Ortiz como Paloma Rocasolano, sus abuelos, además de Letizia y Telma, sus tías, se preocupan por el día a día de la joven, algunos de sus movimientos públicos y sus confesiones sobre sus problemas de salud mental a través de las redes sociales han preocupado a muchos. Pero la materna no es la única familia de la joven, que cuenta también con el apoyo de su padre, el escultor Antonio Vigo, y de la familia que esté formó. Toda una red de protección para Carla, que no ha dudado en confesar a través de su Instagram, que no hay día que no eche de menos a su madre.