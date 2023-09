Carla Barber se sincera y hace una dura reflexión sobre la maternidad

Carla Barber se ha convertido en una de las influencers más mediáticas a ojos de la crónica social, en los últimos tiempos y, prácticamente, desde que saltara a la fama por su participación en Supervivientes en 2016 y, después, por su relación con Diego Matamoros, en 2020. La canaria, que reúne a más de un millón de seguidores en Instagram, suele compartir en su perfil sus trabajos como médico especializada en cirugía estética, así como su gran fortuna. Pero también algunos aspectos de su vida personal.

Esto último es lo que ha hecho precisamente hace escasas horas. Poniendo el foco en su maternidad, Carla ha confesado sentirse «muy sola» en un momento en que realmente necesita y debería «estar bien» para disfrutar de sus pequeños. «Bastián ya tiene 16 y Bosco 5 meses. He tenido momentos de mucha pena y tristeza en los últimos meses. Las cosas no salieron como esperaba y me he sentido muy sola en un momento que tendría que haber sido mágico y maravilloso. En esos momentos en los que uno está triste, tiende a ver las cosas bastante negativas. Pero la verdad es que tengo mucha, mucha suerte y doy las gracias a Dios por ella cada día», ha escrito.

Stories de Instagram de Carla Barber / Instagram

Cabe recordar en este sentido, que antes incluso del nacimiento de su segundo hijo, Carla terminó con el padre de ambos menores, Joseph, el empresario de origen francés que ocupa un puesto de gerente de ventas en un importante grupo farmacéutico. Ambos estuvieron juntos cerca de dos años. «Hace unos meses tomé la decisión más difícil de mi vida y puse fin a la relación sentimental en la que me encontraba. Lo hice pensando en todo momento en mis hijos y en su bienestar, además de en mi salud en el momento tan importante que me encuentro. Joseph y yo mantendremos siempre una relación respetuosa y centrada en el bienestar de nuestros hijos, gracias al cariño que nos procesamos y al amor que nos une y unirá siempre a ellos. Pedimos respeto para nosotros y nuestras familias», comenzó diciendo.

«El amor es y siempre será nuestra constante. Gracias por vuestros mensajes llenos de cariño y apoyo, de todo corazón», añadió muy agradecida con sus seguidores por todo el amor que estaba recibiendo de su parte.

Carla Barber embarazada/ Gtres

Sea como fuere, lo cierto es que esta no es la primera vez que Carla Barber comparte este tipo de reflexiones en sus redes sociales. Sin ir más lejos, antes del verano, la influencer contó que la maternidad estaría siendo todo un reto para ella además de reprochar la actitud de Joseph para con la educación de sus hijos. «No sé si soy yo de otro planeta… Pero que alguien me explique como un padre o una madre puede estar 13 días sin preguntar por sus hijos ni saber absolutamente nada de ellos. Que pena mas grande. O no. Quizá es una suerte», escribió.

En lo sentimental, cabe recordar, actualmente Carla mantiene una relación con el también médico Carlos Rubí, quien formado en Medicina en la Universidad de Navarra en la especialidad de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, cuenta con un instituto a su nombre, con tres sedes en España: Mallorca, Madrid y Barcelona.