Julio Iglesias, uno de sus musos, conoce su marca -e incluso un familiar del artista es cliente-. Ruiz Mateos, Jesús Gil o El Fari, también inspiran y protagonizan sus productos, porque May López-Bleda, CEO de Canallita -el proyecto que comenzó junto a su cuñado-, considera que «hay figuras que están desfasadas y que quieren recuperar». Canallita es mucho más que una firma de moda textil para hombres. Es un estilo de vida. Lo que comenzó como una tienda online, finalmente ha subido su telón en la Moraleja Green, donde tiene y vende sus best sellers. Un local que recientemente fue bendecido por un sacerdote. Porque May es una mujer católica, de derechas, valores firmes y conservadora. Y no, no quiere esconderlo. Es más, presume de ello.

Sus prendas de ropa la visten varios políticos. Sin embargo, a May jamás le gustaría que Pedro Sánchez llevara una de sus camisetas, porque le daría «una vergüenza que se muere» ya que «no lo puede ni mencionar» al Presidente del Gobierno, al que critica duramente en sus redes sociales personales.

Canallita abrió las puertas recientemente de su primera tienda física.

Un estilo de vida Canallita

Hace unos meses, May encontró en la Moraleja Green un espacio donde poner a la venta en una tienda física sus productos de Canallita «una marca dirigida al público masculino español». «Es una marca transgresora que defiende unos valores como la masculinidad, la familia las tradiciones, la cultura española… Defiende también un discurso y unas figuras que representan esto en sociedad», cuenta a LOOK. Pero, ¿qué es ser un canallita?

«A ver, una persona canallita, sin importar el sexo, nosotros la vemos como una persona descarada, una persona que es muy consciente de su realidad y que sabe lo que está bien y lo que está mal. Es una persona que defiende sus valores, defiende a su familia, defiende a su patria… Eso es una persona canallita y que además de todo eso, si no lo hace con gracia, no es canallita», añade.

La joven de 30 años, considera que hay «ciertos valores que están siendo atacados», por lo que a través de su marca pretende que se mantenga un estilo de vida que es criticado por una parte de la sociedad española: «Con todo el globalismo que estamos viviendo, la gente, las sociedades… Los países están perdiendo identidad. Y los que defendemos esas identidades, pues se les tacha de casposos, retrógrados, como podría ser el tema de los toros, la familia tradicional o la defensa de las costumbres. Pues nosotros hacemos todo lo contrario (…). Nuestro cliente es tremendamente agradecido por ese discurso que apela al corazón de la gente. Apela al sentido común que defiende lo que está siendo atacado a día de hoy».

Aunque Canallita es una firma destinada al público masculino, lo cierto es que son las mujeres mayoritariamente las que compran sus productos. «El producto más vendido hoy en día es el más barato, este, este pack, el pack 2 de pulseras. También, al final, es un producto que abandera mucho como la ideología de la marca. Ha vencido la tortilla de patata, El Fari vive y Make masculinity great again son los tres lemas de las pulseras. No todo el mundo puede gastarse 44 euros una camiseta», cuenta.

Canallita surgió como una necesidad para May -que no es la primera vez que emprende-. La joven empresaria encontró en Julio Iglesias -el cual conoce la firma- el personaje ideal para defender su proyecto: «Es una persona que englobaba mucha parte de esos valores y además una persona que injustamente ha sido muy estigmatizada en España y sobre todo por los jóvenes. Hay ciertas leyendas sobre Julio Iglesias que nosotros queríamos desmitificar y coger justo la galantería, el españolismo, el ser el pijo rodeado de un mundo un poco extraño, que fue la época que le tocó vivir a él. Y para esos valores hemos cogido como referencia a Julio Iglesias. Pero, por ejemplo, para el valor de la valentía el idea es un Jesús Gil, que no es atractivo, no es galante, no es un ejemplo tampoco, pero es que es verdad que es un hombre sin ningún tipo de escrúpulo».

Su crítica al Gobierno de España

Quizás su valentía por defender su sentimiento de pertenencia a España también sea la clave de su éxito. Unas creencias que son muy criticadas por muchas mujeres que no entienden que May esté al frente de Canallita: «Yo creo que es la mujer la verdadera víctima de esta ideología de género y este feminismo voraz y hegemónico que vivimos a día de hoy. Como que nosotras somos las víctimas de que los hombres sean más hombres blandengues, como decía El Fari».

Entre los clientes de May también hay líderes del espectro político de la derecha, a los que les ha regalado camisetas. Sin embargo, la joven tiene claro que no le gustaría ver a Sánchez con una de las prendas de Canallita: «A Pedro Sánchez no le mandaría ninguna. No lo puedo ni mencionar. Qué va, no lo puedo ni mencionar, me moriría de la vergüenza. Vergüenza me daría ver a Pedro Sánchez con alguna de mis prendas, la verdad».

Precisamente, es en Ferraz -en las manifestaciones en la sede del PSOE- donde consigue nueva clientela: «Al final Canallita nace ya con una visión y con un discurso muy transgresor y apelando a un público al que nadie se dirigía. ¿Qué pasa? Que eso te hace crecer en una comunidad, aunque no sea de clientes, ya solo comunidad de seguidores, de gente que comparte tu contenido, gente que le gusta, que con esa comunidad te puedes ir hasta el fin del mundo. Entonces nosotros si defendíamos unos valores y si nuestra comunidad y nuestros valores estaban representados en la gente que iba a manifestarse contra este Gobierno criminal de Ferraz, ahí teníamos que estar. Nosotros movilizamos a toda nuestra comunidad a Ferraz, fuimos unos de los grandes movilizadores, lo llenamos de pancartas. Nosotros estamos donde está nuestro público, también en las plazas de toros».

Sea como fuere, y a pesar del hate que recibe May y su marca por parte de la sociedad progresista, su éxito es innegable: «Me gustaría tener una marca consolidada como hay otras del sector y sobre todo me gustaría internacionalizarla. Al final Canallita es un concepto que se puede llevar a todos los países del mundo. Este perfil de hombre existe en todos los países. Lo llamaría diferente, pero me gustaría internacionalizarlo, no con el nombre de Canallita, que quizás sea difícil, sino con diferentes nombres, pero el mismo concepto y los mismos valores».