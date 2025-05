Bianca Censori se pasea semidesnuda junto a Kanye West por las calles de Palma de Mallorca

Bianca Censori lo ha vuelto a hacer. Tres meses después del polémico look que lució en la alfombra roja de los Premios Grammy 2025 (un atuendo que dejó poco o nada a la imaginación y con el que prácticamente expuso su cuerpo entero delante de las cámaras), la esposa de Kanye West se ha dejado ver semidesnuda mientras disfrutaba de un paseo por las calles de Santanyí, un municipio ubicado en Palma de Mallorca. Según muestran las fotografías que han trascendido en las últimas horas, Bianca se encontraba tomando un helado junto al rapero y acompañada por dos escoltas. Sin embargo, más allá del momento cotidiano que podría haber pasado desapercibido, lo que realmente ha captado la atención de todos ha sido, una vez más, su vestimenta. O más bien, la falta de ella.

Para la ocasión, la diseñadora arquitectónica lució una camiseta de rejilla sin sujetador que no dejaba nada a la imaginación. Para la parte de abajo, optó por una falda larga por delante y casi tanga por detrás. Además, ha complementado el outfit con una peluca larga con flequillo.

Kanye West and his wife, Bianca Censori, were seen enjoying ice cream together in Santanyí, Spain — shutting down all divorce rumors. pic.twitter.com/ubvCZupNqm — Iseh (@IsehReports) May 18, 2025

Como no podía ser de otra manera, los habitantes del municipio mallorquín que se cruzaron con la modelo no dudaron en sacar sus móviles para inmortalizar el momento. Las imágenes no tardaron en circular por las redes sociales, donde se ha generado un aluvión de comentarios, muchos de ellos muy críticos con la forma de vestir de Bianca Censori. De hecho, varios internautas cuestionan la legalidad de su atuendo, señalando que podría vulnerar las normativas locales. Y lo cierto es que la ordenanza municipal vigente prohíbe expresamente exhibirse en espacios públicos con ropa que atente contra la decencia o el decoro. Según informa el Daily Mail, fueron numerosos los vecinos que se mostraron escandalizados al presenciar a Censori luciendo un conjunto que dejaba a la vista prácticamente su cuerpo desnudo.

No obstante, no es la primera vez que Bianca pasea en público con un look similar. Sin ir más lejos, el pasado mes de agosto, fue fotografiada junto a Kanye West entrando en una tienda de lujo de París con un mini sujetador que tan solo tapaba sus pezones y dejaba al descubierto prácticamente su pecho al completo.

Bianca Censori, la esposa del rapero Kanye West, le gusta lucir semidesnuda haciendo compras en París. Cual es tu reacción?.🎯 pic.twitter.com/RabKKDPKDJ — 🌐EL GRAN DESPERTAR🌐 (@destapandolose1) August 3, 2024

Kanye West y Bianca Censori, ¿intento de reconciliación?

Por ahora, es todo un misterio el motivo por el que Kanye West y Bianca Censori se encuentran en Palma de Mallorca. Y es que mientras que muchos señalan que se trataría de compromisos profesionales, otros destacan que la pareja se habría trasladado hasta las Islas Baleares en un intento de salvar su relación. De hecho, en medio del revuelo que ocasionó la posible ruptura entre ambos, estas imágenes dejan entrever que su historia de amor continúa avanzando.