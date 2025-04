Belén Esteban pide calma de cara a su biópic: "Ni ahora ni en dos años"

Fue hace varios meses cuando Belén Esteban, en pleno directo desde el plató de Ni que fuéramos, el programa que se emitía en TEN y que sirvió de puente entre el final de Sálvame y su regreso a la televisión pública, habló por primera vez abiertamente sobre su deseo de llevar su vida a la ficción. La colaboradora se mostró visiblemente ilusionada con la idea de un biopic y, entre risas y entusiasmo, llegó incluso a revelar qué actriz le gustaría que la interpretara en su juventud: Ester Expósito. Una elección que no pasó desapercibida y que parece haber sido bien recibida por la propia intérprete. Durante la presentación de su primera campaña como embajadora de Desigual, hace apenas unas horas, Ester fue preguntada por este inesperado casting soñado, y no dudó en mostrar su entusiasmo: «¡Me encantaría! Sería divertidísimo. Me encanta», confesó con una sonrisa.