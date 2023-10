Belén Esteban, fenómeno viral en TikTok y ‘reina’ de las redes sociales

Nacida un 9 de noviembre en Madrid, María Belén Esteban Menéndez, más conocida por el público en general como Belén Esteban se ha convertido con el paso de los años en uno de los rostros más queridos de la televisión. De hecho, ahora que prima la interactividad en las redes sociales, la que fuera colaboradora de Sálvame ha sabido adaptarse a la perfección al nuevo escenario digital. Prueba de ello es que es considerada por muchos como la ‘reina’ de la Red por los numerables memes que circulan sobre ella.

Belén Esteban en GH VIP / Telecinco

En Instagram reúne ya más de un millón de seguidores, esos que siguen de cerca sus pasos. De hecho, hace tan solo unas horas ha publicado un vídeo que, como era de esperar, ha generado una gran interacción entre los usuarios, quienes la han llegado a comparar con la propia Paquita Salas, personaje creado para la conocida serie de Los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi).

Haciendo gala de su habitual desparpajo ante las cámaras, Belén, que luce un traje de chaqueta azul celeste con rayas blancas y unas gafas de ver, ha grado un clip junto a Víctor Sandoval con motivo de la promoción de su último reto profesional: la pieza audiovisual titulada Sálvese quien pueda, que se podrá ver en Netflix a partir del próximo día 10 de noviembre. «Todos mis compañeros y yo os prometemos risas, carcajadas y muchas sorpresas», ha escrito en el post. «Bravo, no puedo esperar para verlos otra vez. Soy una espectadora viéndoles desde Sydney Australia», «¡Qué ganas de volver a veros!», «Me muero por veros de nuevo tenéis un arte que traspasa la pantalla todos juntos llenáis teatros y películas seguro», han sido algunos de los comentarios que se han podido leer en la publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Belén Esteban (@belenestebanmenendez)

Si hay un meme que no para de circular por TikTok ese es el que añadimos en la parte superior de la noticia. En este caso, un usuario pone la frase: «Cuando el profe te pilla copiando», en un vídeo en el que se puede escuchar a Belén decir: «He hecho cosas mal, pero ¿he matado a alguien?, pregunto».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MEMES BELEN ESTEBAN (@belen_esteban_memes)

Perfil de Linkedin de Belén Esteban / Linkedin

Pero eso no es todo, porque se ha adentrado en el mundo laboral a través de Linkedin, donde se puede ver su curriculum repleto de humor. «Copresentadora, Relaciones Públicas y Empresaria. Amiga de mis amigos, no va a ser de los tuyos. ¿Me entiendes? También conocida como Princesa del pueblo aunque ahora soy Patrona. Amiga de Rosalía, María Eugenia y Mariví. Abierta a nuevas oportunidades. Estoy #OpenToWork. ¿Hablamos? Pregunto», se puede leer en su biografía. Sea como fuere, gracias a su particular personalidad y naturalidad, Belén Esteban se ha convertido en un verdadero fenómeno que mueve masas allá donde va.