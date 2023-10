Begoña Gómez confirma su amor por los flashes en su última e inesperada reaparición pública

Begoña Gómez llegó a la Moncloa hace aproximadamente cuatro años como la mujer del presidente del Gobierno y, pese a intentar mantenerse en un discreto segundo plano, en cuanto a su vida personal se refiere, lo cierto es que sus inesperadas apariciones en diferentes eventos mediáticos han generado ciertas especulaciones sobre su intento de acaparar la atención de las cámaras en determinados momentos. Sin ir más lejos, ha sido esta misma mañana cuando la bilbaína acudía, sin que nadie la esperara, a la presentación de un nuevo proyecto teatral organizado por Blanca Marsillach. Se trata de una iniciativa titulada bajo el nombre Las cosas fáciles cuyo objetivo es contribuir a la financiación de proyectos que mejoren la educación financiera en España.

Begoña Gómez en Madrid/ Gtres

Según ha podido saber LOOK, la agencia encargada de la organización del acto no tenía constancia sobre la asistencia de Begoña, por lo que su llegada ha sido completamente inesperada. Su personalidad no era relevante en un evento de este ámbito por lo que es probable que la invitación le haya llegado por parte de alguna posible amistad que mantenga con ciertas personas involucradas en dicho evento. Así, una vez más, la esposa de Pedro Sánchez vuelve a aparecer por voluntad propia en un lugar donde sabe que los medios capturaran su llegada, teniendo en cuenta que, inevitablemente, puede convertirse en objeto de noticia mientras sostiene las miradas, el interés y la atención de todos los presentes.

Begoña Gómez, Antonio Resine y Blanca Marisllach/ Gtres

No es la primera vez que, por pura iniciativa propia, Begoña acude a actos como el señalado, los cuales no se asemejan con el ámbito al que está vinculada su trayectoria. Sin embargo, en todas y cada una de sus apariciones, finalmente ha conseguido ser tratada como si fuera una personalidad más de la esfera involucrada en el contenido que se presenta.

Existe una larga lista de eventos donde Begoña apareció como invitada sorpresa ante los medios de comunicación. El pasado mes de septiembre, fue una de las asistentes al desfile organizado por Tamara Falcó de la mano de la firma Pedro del Hierro, donde disfrutó en primera fila y al lado de la aristócrata, de las diferentes propuestas de la nueva temporada de la marca. Y es que, aunque fue una sorpresa para muchos, lo cierto es que nunca ha ocultado su afición por la moda, acudiendo en más de una ocasión, a varias ediciones de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid junto a su marido, Pedro Sánchez.

Begoña Gómez y Tamara Falcó en el desfile de moda de ‘Pedro del Hierro’/ Gtres

Dejando a un lado estas apariciones, cabe destacar que su papel como ‘primera dama’ no lo ha dejado a un lado. Y es que aunque las entrevista que ha concedido desde que su marido llegó al cargo son escasas, es frecuente verla a su lado en las cumbres más importantes, acompañándole y haciendo acto de presencia junto al político.