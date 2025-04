Bebé en camino, mudanza y dos decisiones: la vida de Almeida y Urquijo después del ‘Sí, quiero’

El 6 de abril es una fecha importante para la familia de José Luis Martínez-Almeida, pues fue el día que eligió para contraer matrimonio con Teresa Urquijo. Ya ha pasado un año desde este emblemático acontecimiento y es un buen momento para hacer un repaso de la bonita historia que une a esta romántica pareja. La boda tuvo lugar en la iglesia de San Francisco de Borja y la celebración en El Canto de la Cruz, una finca privada hasta la que se desplazaron la Reina Sofía, las infantas Elena y Cristina y el resto de invitados.

Almeida y Teresa están esperando un bebé. Los preparativos ya están en marcha, de hecho hace unas semanas decidieron mudarse de casa. Ahora vive en un piso de alquiler situado en Chamberí, concretamente en la calle Zurbano, a 50 metros de donde reside la familia Urquijo. Tal y como ha salido publicado, se trata de un piso cuya renta oscila los 2.500 euros. El gran valor de este inmueble es la localización, pues se encuentra muy cerca del Paseo de la Castellana, la principal arteria de Madrid.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquillo. (Foto:Gtres)

El matrimonio debe tomar dos decisiones: el nombre de su primer hijo y el equipo de fútbol al que pertenecerá. Como todo el mundo sabe, Almeida siente pasión por el Atlético de Madrid, mientras que su mujer se ha decantado por el Real Madrid. Habrá que esperar un tiempo para ver cuáles son los colores que hacen vibrar al bebé.

A pesar de que Almeida y Urquijo siempre se han caracterizado por la discreción, en ningún momento se han escondido. Fue el alcalde de Madrid quien anunció que iba a ser padre a través de sus redes sociales, noticia que no tardó en dar la vuelta al país, pues es un rostro con mucha repercusión.

José Luis Martínez-Almeida, muy enamorado

José Luis Martínez-Almeida perdió a sus padres, Rafael y Ángela, en 2012 y 2019 respectivamente, pero les tiene presentes en su día a día. Esa es la razón por la que les mencionó durante el discurso que leyó en su boda con Teresa Urquijo. El político del Partido Popular es una persona profundamente familiar, por eso tiene tan buena conexión con el entorno de su mujer. Están muy enamorados y así lo demuestran en todas sus apariciones públicas.

José Luis Martínez-Almeida sonriendo. (Foto: Gtres)

Teresa Urquijo tenía mucho peso en la alta sociedad antes de conocer al padre de su hijo. Pertenece a una familia importante y mantiene una estrecha conexión con la Familia del Rey, por eso Juan Carlos I fue uno de los invitados estrella a sus boda. La mujer del alcalde siempre se ha esforzado por mantenerse lejos de los focos, aunque no lo ha conseguido y se ha convertido en un referente, tanto en la crónica social como en el mundo de la moda. Sus looks no tardan en agotarse de los escaparates y todas las marcas están encantadas con la imagen que proyecta.

Un bebé muy esperado y deseado

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo a la salida de la iglesia. (Foto: Gtres)

Terea Urquijo y José Luis Martínez-Almeida tienen mucha proyección, su ejército de admiradores no deja de crecer y esa es la razón por la que cada vez son más seguidos. En su momento se especuló con la posibilidad de que Teresa estuviera embarazada, pero el matrimonio decidió mantener silencio. Cuando pasaron unas semanas el alcalde dio un paso adelante y confirmó las especulaciones, generando así una oleada de reacciones positivas.

Almeida ha bromeado al hablar del nombre que le pondrá a su hijo. Según cuenta, le gustaría que se llamase igual que él, pero su esposa no ve con buenos ojos esta posibilidad. Ahora que están en una casa nueva, cerca de la familia y en un momento perfecto, tendrán tiempo para tomar esta decisión.