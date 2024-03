Beatriz Rico ha compartido, con sus más de 58 mil seguidores de Instagram, la amarga despedida que ha vivido este viernes, 8 de marzo. Se trata de su único hijo, el cual ha tomado una drástica decisión que le alejará, por un tiempo desconocido, de su progenitora. Y es que, tal y como ha contado la actriz, «su chiquitín se marcha a vivir fuera de España»: «Uf… esto es muy duro. Mucho. Muchísimo», comenzaba a escribir junto a un selfie donde se muestra envuelta en lágrimas, seguido de dos fotografías más del joven arrastrando las maletas en la inmediaciones del aeropuerto.

La intérprete continuaba explicando que no es la primera vez que se enfrenta a una situación así, recordando que ya estuvo viviendo fuera en Dublín durante un curso entero y, para su asombro, lo llevó bastante bien, algo de lo que se siente muy orgullosa por su gestión de las emociones. Sin embargo, pese a conocer ya esta sensación, Beatriz no ha podido evitar emocionarse este viernes, aunque reitera que «si él es feliz, le da igual donde esté»: «Me da igual no tenerlo al lado físicamente. Lo único que me importa es que esté bien. Si él está bien, todo está bien. Padres y madres del mundo, yo sé que me entenderéis», señalaba.

Explicando su llanto, la actriz ha reconocido que se ha venido abajo cuando se ha abrazado a él: «Al abrazarle me he puesto a llorar, claro. Y me dijo al oído ‘gracias’. Yo le dije lo mismo que cuando se fue a Dublín: ‘Sé feliz. Vuela’. Si en esa ocasión salió bien, no sé porque tendría que ir mal en esta», proseguía escribiendo.

Pese a lo duro que le va a resultar no tener a su pequeño cerca, Rico ha dejado entrever que su carrera profesional se convertirá en su máximo apoyo. De hecho, nada más acompañar al joven al aeropuerto, ha informado de que ponía rumbo a Valencia para continuar con la función de teatro en la que se encuentra completamente sumergida, titulada Pepa, no me des tormento: «Mucho mejor irme hoy a trabajar que quedarme en casa rondando como alma en pena y echándole de menos. No, no», manifestaba.

Para concluir su escrito, Beatriz Rico recordaba tanto a sus followers como a ella misma que lo importante en esta historia es que su hijo esté bien y que, si esto es así, todo estará bien, incluida ella. Por otro lado, hacía hincapié en que poder hablarlo y publicarlo en las redes es otra de las formas de desahogo que le ayuda en gran medida para seguir hacia delante en esta nueva etapa en la que tendrá que acostumbrarse a la distancia. Por ahora, se desconoce el destino que habría escogido el hijo de la actriz para mudarse.