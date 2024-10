El 14 de octubre, La Oreja de Van Gogh emitió un comunicado anunciado la salida de Leire Martínez, su vocalista, del grupo de música pop que en su día lideró Amaia Montero. «Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados. La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo. Así, termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada», se pudo leer en la misiva compartida en las redes sociales de la banda.

Tras darse a conocer la noticia han sido varios los rostros conocidos los que se han pronunciado al respecto. Durante el estreno en cines de Patria y vida, Beatriz Luengo, que ha estado inmersa en el proyecto junto a su pareja Yotuel Romero, comentó en un primer momento cómo conoció a Leire.

«Yo conocí a Leire antes de que entrara en La Oreja de Van Gogh porque ella estaba en un programa de televisión que lo hacía en mi escuela de baile y siempre me pareció una chica muy profesional. Era muy pequeñita para lo madura que era. Tiene muchísimo talento. La voz de Leire ha dejado muchas canciones para el recuerdo. La de Jueves me parece una obra de arte. No sé cuáles han sido los motivos, pero me gustaría que la gente recordara todos los hits de Leire con el grupo y que se sienta apoyada», indicó la artista.

Por otro lado, Ruth Lorenzo también estuvo invitada al citado evento celebrado en Madrid. En el marco de esta cita se pronunció al respecto. «Yo cero que estamos todos con el corazón partido. Mi generación vivió a Amaia y hay otra generación más joven que ha vivido La Oreja de Van Gogh con Leire», expresó. «Ninguno sabemos los motivos reales. Yo estoy súper feliz de ver a Amaia bien, de verla fuerte y de verla luchar y salir para adelante Entre compañeras es importante apoyarse. En estos momentos también hay que apoyar a Leire, que se lo merece también», finalizó.

Angy Fernández estalla

A través de su perfil de X (antiguo Twitter), Angy Fernández ha estallado tras conocer que Leire Martínez deja el grupo musical. «Una curranta de los pies a la cabeza. 17 años al pie del cañón y aguantando comparaciones», ha comenzado diciendo.

Una curranta de los pies a la cabeza. 17 años al pie del cañón y aguantando comparaciones. Muy injusto.

Ánimo y fuerza, compañera ❤️‍🩹🙌🏼 https://t.co/PpamQiOJG3 — Angy Fernández (@AngyFdz) October 14, 2024

«Muy injusto. Ánimo y fuerza, compañera», ha finalizado la que fuera una de las protagonistas de la exitosa serie de Física o Química. Por ahora se desconocen más detalles acerca de los motivos que han propiciado la salida de la cantante del grupo.