Ana María Alcalde, más conocida como Barbie Gaza, cuenta con una importante fuente de ingresos más allá de su actividad en redes sociales -donde se define como una influencer dedicada a las causas sociales y educativas, especialmente la palestina-. La creadora de contenidos -que es una férrea defensora de la izquierda del caviar-, ha demostrado tener un alto nivel de vida. Una realidad que se aleja mucho de la del pueblo palestino y que no casa con su ideología tras sus apariciones en televisión por su participación en la expedición hacia Gaza con la Flotilla Global Sumud.

Además de ser captada recientemente portando maletas de una exclusiva marca de lujo, ahora LOOK ha podido conocer que Hanan -así es como se llama tras su conversión al Islam-, ha mentido y sigue alquilando una mansión que tiene en propiedad en una localidad de Granada. Aunque parecía que había dado un paso atrás en su vida de rica -al retirar el anuncio de su mansión de lujo de Airbnb para no sacar tajada de otros-, lo cierto es que todo sigue igual y esta mujer antisemita quiere mantener su elevado estatus a costa del arrendamiento de esta villa.

Barbie Gaza retira el anuncio de Airbnb, pero no de Booking o Andalucía Exclusiva. (Foto: Airbnb)

La lujosa mansión de Barbie Gaza

Por 750 euros la noche, la activista más mediática de la actualidad -que vive en Ceuta junto a su marido, Amín Abdelkade-, alquila por temporadas desde hace 13 años Villa Paraíso, su mansión ubicada en Salobreña. Aunque el anuncio ha sido eliminado de Airbnb -una plataforma de alojamientos para viajes-, sí que se encuentra disponible en Andalucía Exclusiva o en Booking, que definen esta estancia como «una lujosa y espectacular villa a dos minutos del mar» con capacidad para 12 personas adultas y dos bebés.

El exterior de la villa de lujo que Barbie Gaza alquila. (Fotos: Andalucía Exclusiva)

Según lo que describen estas webs, esta propiedad de Barbie Gaza -que está decorada con muebles inspirados en la arquitectura árabe-, está situada en una de las mejores zonas de la Costa Tropical de Granada y a tan solo 20 minutos a pie de Playa Caletón. Una mansión que tiene un terreno con mil metros de jardín, un spa de uso exclusivo para los huéspedes y una piscina privada. Y no solo eso.

El interior de la villa de lujo que Barbie Gaza alquila. (Fotos: Andalucía Exclusiva)

En cuanto al interior de la vivienda, la estancia vacacional tiene dos cocinas completamente equipadas -una de ellas en el exterior-, cinco dormitorios -uno de ellos con vestidor y con vistas al Castillo Nazarí- y cinco cuartos de baño. Además, la urbanización en la que se encuentra, «cuenta con piscinas, parque infantil, pistas de fútbol, tenis, una playa privada y chiringuitos».

Sin duda alguna, esta propiedad demuestra el alto nivel de vida de Barbie Gaza que, aunque ha hablado en los distintos platós de solidaridad o justicia, su discurso nada tiene que ver con su realidad.

Aunque nada hace dudar que crea en la causa palestina, lo cierto es que su forma de vivir se aleja mucho de lo que sus ojos pudieron ver en su travesía a bordo de la Flotilla. De hecho, en sus intervenciones televisivas, se presenta como una heroína moderna víctima del sistema y altavoz de los oprimidos. Sin embargo, los ciudadanos solo pueden tener acceso a su vivienda de lujo si tienen en su bolsillo mínimo 500 euros para poder alquilarla solo una noche.