Asraf Beno señala a Isabel Pantoja y desvela el último error que ha cometido: "Es doloroso decirlo"

Después de un tiempo guardando las formas, Asraf Beno se ha atrevido a señalar de forma directa a Isabel Pantoja. Ha destapado el nuevo error de la cantante: no llamar a Chabelita para felicitarla por su embarazo. El modelo cree que este gesto marcará un antes y un después. Su mujer ha recibido demasiados desplantes últimamente y ha llegado al límite.

«Yo creo que Isa no tiene esperanza de que su madre se ponga en contacto con ella, ya lo dijo en su momento, que está intentando pasar página yendo a terapia. Han pasado cuatro días y su madre no la ha felicitado, ya no lo va a hacer», ha relatado durante su nueva entrevista.

Isabel Pantoja en un concierto. (Foto: Gtres)

El influencer ha estado un tiempo alejado de la televisión. Ha aprovechado para estudiar unas oposiciones y buscarse un futuro lejos de la pequeña pantalla, pero ahora está de plena actualidad porque va a tener un hijo con Chabelita. Ya no se calla nada, por eso ha apuntado hacia su suegra.

«Es doloroso decirlo porque hasta Kiko la ha felicitado, pero es la realidad. Isabel (madre) no tiene teléfono, no tenemos ni idea de cómo comunicarnos con ella, pero además Isa ha decidido que no va a estar pendiente de su madre, si llega ese mensaje bien, pero ella ya no lo va a buscar». Chabelita está muy dolida. Lo más importante en su vida son sus hijos y la tonadillera ha tenido demasiados desplantes con ellos.

Las duras palabras de Asraf Beno

Asraf Beno en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Asraf ha explicado en ¡De Viernes!, espacio donde ha concedido su última entrevista, que Isa ha estado siempre dispuesta a reconciliarse con Isabel Pantoja. El problema es que se ha dado cuenta de que esta voluntad no le ha llevado a ningún sitio, por eso ha alterado su hoja de ruta.

«Para Isa su madre es como un ex tóxico, prefiere pasar página porque no le aporta nada bueno (…) Yo he intentado mediar muchas veces, aunque no se haya hecho público, he intentado solucionar las cosas, pero cuando una persona ni siquiera te responde ya te das por vencido. He intentado hablar con ellas varias veces por teléfono, pero nunca me lo ha cogido. Nadie de esa casa da su brazo a torcer», ha declarado al respecto.

La opinión de Isabel Pantoja

La periodista Ángela Portero ha desvelado en ¡De Viernes! que a Isabel Pantoja lo que más le preocupa es «el padre de ese bebé». Es decir, la tonadillera no está de acuerdo con que su hija vaya a tener descendencia junto a Asraf. El modelo ha estallado, no entiende esta actitud y ha mostrado su descontento públicamente.

Isabel Pantoja en Madrid. (Foto: Gtres)

«Cuando escuché eso madre mía. No entiendo por qué yo no le gusto como padre de su futuro nieto, yo trato muy bien a su hija y a su nieto (Albertito). Intento dárselo todo a los dos, prevalece el bienestar de ellos dos por delante del mío, no entiendo qué le parece mal de mí como futuro padre del niño. Yo cuido de su hija», comenta en un tono firme. Hay que recordar que Asraf es una de las pocas personas que siempre ha estado al lado de Chabelita, sobre todo desde que comenzó la batalla de los Pantoja.

Asraf Beno, un padre entregado

Asraf ha aclarado que tanto él como Isa llevaban un tiempo madurando la idea de ser padres. «Es algo que teníamos en mente desde que a Isa la operaron de apendicitis, pero no esperábamos que llegase tan pronto. Para mí ser padre supone una gran responsabilidad y tengo muchos miedos desde que me he enterado. Me da miedo que no venga sano, que yo lo vaya a hacer bien y sepa educarle correctamente».

Asegura que va a ofrecer su mejor versión para que al bebé no le falte de nada. Esa es su única prioridad, por eso no le importa las consecuencias de sus últimas declaraciones. Ha hablado muy claro sobre Isabel Pantoja y no tiene miedo a su reacción.