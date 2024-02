Isabel Preysler sopló las velas de su setenta y tres cumpleaños el pasado día 18 de febrero. Lo hizo, como ya avanzó su hija, Tamara Falcó, con una pequeña e íntima reunión en la casa, conocida como Villa Meona, que posé en Puerta del Hierro, en Madrid; a la que no faltó la marquesa de Griñón y su esposo, Íñigo Onieva, ni su nieto mayor, Alejandro. El hijo mayor de Chábeli Iglesias y Christian Altaba, de 21 años, viajó desde Estados Unidos a Madrid para visitar a su abuela por su cumpleaños, según ha desvelado la periodista Pilar Vidal en Espejo público, este lunes. «Es un chaval estupendo, está estudiando y a ella se le cae la baba como abuela», ha explicado.

El joven, cabe recordar, que estudia Derecho en la American University de Washington y mantiene una vida discreta y al margen de la crónica social de nuestro país -y lejos de nuestras fronteras-, no viajaba a España desde la boda de su tía Tamara, que se celebró el pasado mes de julio en El Rincón, el palacete del siglo XIX que la marquesa de Griñón heredó de su padre, Carlos Falcó, el que fuera poseedor de una de las bodegas más importantes de España.

Pilar Vidal también ha querido añadir en el citado programa que, como era de esperar, Isabel Preysler no recibió ningún tipo de felicitación de su ex pareja, Mario Vargas Llosa. En cambio, sí lo hizo de Julio Iglesias, con quien mantiene una estupenda relación de amistad. «En Navidad estuvieron muchos días en Miami», ha dicho Vidal al respecto de este último detalle. Isabel y Julio se casaron por la iglesia el 29 de enero de 1971 en Illescas, Toledo, y su separación llegó casi ocho años después y tras tres hijos en común: Chábeli, Julio y Enrique.

En su gran día, Isabel Preysler también fue sorprendida con la videollamada de su hija Ana Boyer y sus nietos Miguel y Mateo, que se encuentran en Doha. Los pequeños cantaron el Cumpleaños Feliz a su ‘Lala’ -como llaman a Isabel Preysler cariñosamente-, tal y como se puede ver en un vídeo que ha publicado Tamara Falcó en su perfil en Instagram, donde reúne a más de un millón de seguidores. Ana Boyer y Fernando Verdasco, es digno de mención aquí, fijaron su residencia en la capital de Catar, la ciudad moderna situada en la bahía de Doha, en 2016. El tenista y la actual concursante de Bake Off: famosos al horno valoraron residir allí para adherirse a un programa con algunos beneficios del régimen catarí, como es considerar al deportista, embajador del país del Golfo Pérsico.

Boris declinó una posible invitación al cumpleaños de Isabel Preysler

Pocos días antes del cumpleaños de Isabel Preysler, aunque ya con conocimiento de cómo sería la celebración, Boris Izaguirre declinó ante la prensa una posible invitación a la cita por parte de la socialité. En una entrevista a El español, el venezolano reconoció que, de ser invitado, no asistiría a la fiesta de cumpleaños que la que fuera mujer de Miguel Boyer Salvador. «No iré a la celebración pero le he enviado flores por San Valentín», fueron sus palabras.

Izaguirre, eso sí, que ha copado varios titulares en la crónica social en España por un rifirrafe de él con la hija de Isabel Presyler, Tamara Falcó, envió a la protagonista de Isabel Preysler: Mi Navidad, un ramo de flores por el día de San Valentín, que se celebra cada 14 de febrero como conmemoración de las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma, relacionadas con el concepto universal del amor y la afectividad, da igual si es en pareja o no.