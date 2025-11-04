Penélope Cruz se ha consolidado como una de las actrices con mayor proyección internacional de nuestro país. Cuenta con una brillante trayectoria en el mundo de la interpretación que, más allá de otorgarle prestigiosos premios por sus trabajos, también le ha permitido acumular un desorbitado e importante patrimonio, el cual no para de crecer. De hecho, recientemente, se ha dado a conocer que la actriz se ha comprado un exclusivo ático ubicado en el barrio madrileño de Chamberí, concretamente a escasos pasos de la Glorieta de Quevedo y de la emblemática Plaza de Olavide, una de las zonas más codiciadas de la capital.

Según lo publicado, se trata de un inmueble construido en un edificio modernista cuyo valor asciende hasta los 2.550.000 euros. Está en la séptima planta, tiene 172 metros cuadrados, dos habitaciones con vestidores integrados y tres baños suite que proporcionan el máximo confort y privacidad a sus huéspedes. Además, cuenta con espacios comunitarios no aptos para cualquier bolsillo, como un parking privado robotizado, un gimnasio totalmente equipado y una zona wellness para relajarse, sin olvidarnos del rooftop de la azotea con piscina infinita, solárium, sauna y gastroteca.

Ático de Penélope Cruz en Chamberí. (Foto: Idealista)

En octubre de 2024, el fondo suizo Pictet Alternative Advisors y la sociedad venezolana Lasabia, con la colaboración del estudio de arquitectura Tresunouno y la constructora Rehbilita, llevó a cabo la rehabilitación de este edificio de la Calle San Bernardo número 126. El proyecto quiso mantener la histórica fachada diseñada en 1914 y la escalera modernista, siguiendo las directrices de la preservación de la Comunidad de Madrid. Así, se reformaron las 19 viviendas que alberga su interior, dotándolas de comodidades de alta gama. Según Vanitatis, el medio encargado de confirmar la noticia, Penélope Cruz llevó a cabo este proceso de compra el pasado verano, y lo hizo a través de Buble Gold S.L., la sociedad que la actriz utiliza habitualmente para gestionar sus inversiones patrimoniales en España.

Ático de Penélope Cruz en Chamberí. (Foto: Idealista)

Por ahora, se desconoce si esta compra de la protagonista de Volver se ha realizado con la intención de mudarse de casa. Hasta la fecha, se sabe que vive junto a su marido, Javier Bardem, en la exclusiva urbanización de Valdelagua, situada al norteoeste de la Comunidad de Madrid, concretamente en la localidad de Pozuelo de Alarcón. No obstante, no se tiene constancia de si a partir de ahora, el centro de la capital será su nuevo hogar. De ser así, el matrimonio comenzaría a tener como vecinos otros grandes rostros conocidos de nuestro país que también han escogido esta selecta zona para vivir, como es el caso de Isabel Díaz Ayuso, Ana Belén o Víctor Manuel, entre otros muchos. Además, por otro lado, lo cierto es que esta adquisición inmobiliaria consolida aún más el vínculo de la actriz con su ciudad natal, así como también demuestra que está invirtiendo su fortuna en zonas de lujo de la capital, donde cada vez hay menos metros cuadrados disponibles para construir.